Сарказм, восторг и злорадство: как враги Кеосаяна отреагировали на его смерть

Заслуженный артист РФ Тигран Кеосаян умер на 60-м году жизни в московской больнице, сообщила его жена главред телеканала RT Маргарита Симоньян. Как отреагировали на новость его коллеги по цеху?

Какими высказываниями запомнился Кеосаян

Тигран Кеосаян был известен своими резкими высказываниями об уехавших из России коллегах и украинской власти. В частности, он обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в «наркомании и убийстве собственных граждан».

Также режиссер возмущался шутками комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который рассказал со сцены, как представляет себе народного артиста РФ Филиппа Киркорова в колготках на СВО с отрубленной головой журналиста Ольги Скабеевой в руках.

«Правда же смешно? Какой душевный и безобидный мальчик. Голова Скабеевой у Киркорова в руках. Обыкновенная гнида, как говорит Лукашенко», — написал Кеосаян в Telegram-канале.

Кеосаян выступал за конфискацию имущества и лишения гражданства артистов, которые делают антироссийские заявления. Также он критиковал грубо тех, кто получал бюджетные деньги, «кричал, выступал на всяких лужниковских митингах в поддержку власти, а сейчас сидят, засунув язык в ж…»

Кроме того, телеведущий был включен в список нежелательных лиц в Казахстане после обвинения в «неблагодарности» и «предательстве» местных властей в связи с непроведением Парада Победы 9 мая. Также санкции против Кеосаяна ввели страны Евросоюза, Канада и Великобритания.

Кто из врагов СВО отреагировал на смерть Кеосаяна

Одним из первых на новость о кончине Тиграна Кеосаяна отреагировал журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он посвятил покойному режиссеру длинный пост, сообщив, что «смерть так долго не приходила к нему, потому что ее тошнило от мысли о нем».

В своем Telegram-канале Невзоров также назвал Кеосаяна «юродивым пропагандистом» и предположил, что на его поминках будут есть «бобров».

Тигран Кеосаян, 2024 год Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

В YouTube-блоге предпринимателя Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также появилось несколько роликов с сообщениями о болезни и смерти Кеосаяна. В них режиссера и его супругу называют «кровожадными» и поясняют, что в этом случае радоваться смерти не зазорно, «ведь они радовались смерти Навального».

После этого пара, как сообщило издание, «утратила право на сочувствие». Сотрудники Ходорковского описали свою реакцию на трагические события в семье Симоньян как «нескрываемый восторг и злорадство».

В это же время на нескольких десятках антироссийских YouTube-каналах вышли ролики, где смерть Кеосаяна назвали ожидаемой и призвали противников России комментировать это событие.

Кто выразил сочувствие после смерти Кеосаяна

Большинство российских артистов выразили соболезнования Маргарите Симоньян. Певец Игорь Саруханов заявил, что шокирован смертью Кеосаяна, и вспомнил годы юности, которые они провели вместе.

«Ушел не просто прекрасный, замечательный человек, режиссер, остроумный, с высоким IQ. Это ушел, во-первых, друг мой Тигран Кеосаян. У нас юность прошла вместе», — отметил исполнитель.

О своих теплых отношениях с покойным режиссером вспомнили и народная артистка РФ Диана Гурцкая, актеры Оскар Кучера и Яна Поплавская.

Актер Георгий Мартиросян назвал смерть Кеосаяна ужасной. По его словам, все, что делал режиссер при жизни, было «замечательно и радостно».

«Бедный Тиграша, потому что мы с ним работали не один раз и он был человеком удивительным. Он был трудоголиком, у него все время какие-то идеи возникали, и все то, что он воплощал, было всегда интересно. Огромная большая печаль, к сожалению, не вернули его из этой комы», — прокомментировал Мартиросян.

