26 сентября 2025 в 17:01

Гурцкая рассказала о беспрецедентном таланте ушедшего из жизни Кеосаяна

Певица Гурцкая: беспрецедентная чувственность Кеосаяна вела его по жизни

Диана Гурцкая Диана Гурцкая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспрецедентная чувственность режиссера Тиграна Кеосаяна помогала ему по жизни, заявила NEWS.ru певица Диана Гурцкая. По ее словам, телеведущий мог буквально переживать чужие истории и без потерь воплощать их на экране. Также артистка добавила, что Кеосаян всегда поражал своей увлеченностью и отношением к делу.

Кеосаян всегда поражал меня своей увлеченностью и отношением к делу. Он был настоящим профессионалом в рамках работы и чудесно интересным человеком за ее пределами. Он был беспрецедентно чувственным, что помогало ему буквально проживать жизненные истории и переносить их на экран без утраты самого главного. Одной из таких историй стал клип на мою песню «Ты знаешь, мама», чьи кадры до сих пор остаются одной из нетленных кинолент моей жизни и откликаются теплом в сердцах тысяч людей. Это невосполнимая потеря для каждого из нас. Светлая память, — высказалась Гурцкая.

Ранее актриса театра и кино Алена Хмельницкая выразила соболезнования в связи со смертью бывшего мужа Кеосаяна. Она сообщила, что сама лишь недавно узнала о его кончине. По словам артистки, в настоящее время она предпочитает хранить молчание и не комментировать произошедшее публично.

Диана Гурцкая
смерти
Тигран Кеосаян
режиссеры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
