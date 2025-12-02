Гурцкая рассказала о жизни сына впервые за долгое время Гурцкая рассказала, что сын подарил ей на День матери огромный букет цветов

Певица Диана Гурцкая рассказала изданию VOICE, что сын Константин подарил ей на День матери огромный букет цветов. По словам артистки, сейчас молодому человеку 18 лет, но он навсегда останется для нее «маленьким сыночком».

Мой сын вчера подарил мне красивый огромный букет. Я даже не ожидала, и мне было так приятно. Я была счастлива, потому что он как-то так тихонечко с сюрпризом подошел, — сказала Гурцкая.

Певица подчеркнула — ее главное предназначение в жизни быть мамой. Исполнительница хита «Ты знаешь, мама» добавила, что поддержит профессиональный выбор сына Константина, который в этом году поступил на факультет международного права в престижный вуз. При этом она отметила, что у молодого человека также есть способности к музыке.

Ранее Гурцкая рассказала, что Игорь Николаев «прожил» ее жизнь, проникся ее историей, чтобы написать для нее хиты «Волшебное стекло моей души» и «Ты здесь!». По словам певицы, Николаев — один из самых мудрых людей, кого она знала, и остается для нее учителем, которому она благодарна.