Гурцкая поделилась подробностями личной жизни сына Певица Гурцкая призналась, что у ее сына пока нет избранницы

Певица Диана Гурцкая в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что у ее сына пока нет избранницы. По словам артистки, сейчас молодой человек сосредоточен на получении образования.

Избранницы у сына пока нет. Если кто-то появится, обязательно узнаю, и вы тоже. Сейчас для него основное — учеба, — рассказала Гурцкая.

Артистка добавила, что ее сын очень похож на своего отца манерой поведения. По признанию знаменитости, она безумно рада этому.

Ранее Гурцкая рассказала, что сын Константин подарил ей на День матери огромный букет цветов. По словам артистки, сейчас молодому человеку 18 лет, но он навсегда останется для нее «маленьким сыночком».

