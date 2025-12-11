Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 13:36

Гурцкая поделилась подробностями личной жизни сына

Певица Гурцкая призналась, что у ее сына пока нет избранницы

Диана Гурцкая Диана Гурцкая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Диана Гурцкая в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что у ее сына пока нет избранницы. По словам артистки, сейчас молодой человек сосредоточен на получении образования.

Избранницы у сына пока нет. Если кто-то появится, обязательно узнаю, и вы тоже. Сейчас для него основное — учеба, — рассказала Гурцкая.

Артистка добавила, что ее сын очень похож на своего отца манерой поведения. По признанию знаменитости, она безумно рада этому.

Ранее Гурцкая рассказала, что сын Константин подарил ей на День матери огромный букет цветов. По словам артистки, сейчас молодому человеку 18 лет, но он навсегда останется для нее «маленьким сыночком».

До этого Гурцкая заявила, что беспрецедентная чувственность режиссера Тиграна Кеосаяна помогала ему по жизни. По ее словам, он мог буквально переживать чужие истории и без потерь воплощать их на экране.

Диана Гурцкая
певицы
дети
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Медленная форма геноцида»: Россия указала ООН на репрессии в Латвии
Стала известна причина блокировки фильма «Кадет» в России
Самолет Пашиняна приземлился в Москве
Психолог рассказала о пользе танго для ментального здоровья
«Гниющий труп»: политолог о безопасности возможных выборов на Украине
«Тропический» ливень превратится в гололед: прогноз погоды в Москве
Российская ПВО перехватила более 30 дронов ВСУ за несколько часов
В Нью-Йорке появилось загадочное промо нового фильма Спилберга
Челябинец выиграл 27 млн рублей благодаря узору в виде стрелки
Риелтор рассказал о «ломаной» динамике цен на квартиры по городам России
«Ждун» вернется в кинотеатры с Александром Реввой
Выросло число жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново
Российская столица вошла в рейтинг Forbes
В Петербурге приставы помогли женщине после аварии
«У нас тоже есть конституция»: Лавров высказался о статусе новых регионов
Ветеран СВО рассказал, кто помог русским военным штурмовать ВСУ в метель
Сотрудника Эрмитажа задержали в Польше: подробности, при чем здесь Киев?
Режиссер оценил вероятность успеха адаптации «Мастера и Маргариты» с Деппом
Путин анонсировал новую налоговую выплату для поддержки семей
Митинг против действий Пашиняна прошел у здания посольства Армении
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.