«Ушел к Создателю». Кеосаян умер после 9 месяцев комы. Каким он запомнился

Сегодня стало известно о смерти режиссера Тиграна Кеосаяна. У него были проблемы с сердцем, два перенесенных инфаркта, с конца декабря 2024 года он находился в больнице. В ночь с 8 на 9 января его жена Маргарита Симоньян сообщила, что Кеосаян пережил клиническую смерть. Чем занимался в последние годы жизни режиссер и что известно о его семье — в материале NEWS.ru.

Как Кеосаян впал в кому

Симоньян призвала помолиться за ее супруга в начале января. «Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. <…> Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», — добавила она.

Симоньян отметила, что до последнего не хотела сообщать о тяжелом состоянии режиссера, но ей уже начали звонить репортеры. По ее словам, тяжелее всего сейчас матери Кеосаяна, которая два года назад уже потеряла одного сына. Режиссер, сценарист и продюсер Давид Кеосаян, который был старшим братом Тиграна, ушел из жизни в возрасте 61 года в октябре 2022-го.

«Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети», — подчеркнула Симоньян.

Как Кеосаян снимал клипы для русского шоу-бизнеса

Тигран Кеосаян родился в семье актрисы Лауры Геворкян и кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна. В 1980-х учился во ВГИКе на одном курсе с Федором Бондарчуком, Ренатой Литвиновой и Иваном Охлобыстиным.

В 1993 году открыл студию Gold Vision, где вместе с братом Давидом и другом Федором Бондарчуком занимался производством рекламных роликов и музыкальных клипов. Кеосаян снял видео на песни «Скрипка-лиса» Игоря Саруханова, «Я тебя отвоюю» Ирины Аллегровой, «Соседка» Михаила Шуфутинского. А в соавторстве с Бондарчуком — клип на песню «Посмотри в глаза» Натальи Ветлицкой.

Тигран Кеосаян и актер и режиссер Федор Бондарчук, 2012 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Широкую известность режиссеру принесли фильмы «Бедная Саша» с Александром Збруевым и Верой Глаголевой, «Президент и его внучка», «Заяц над бездной», а также телесериал «Мужская работа» о военной службе спецназа ГРУ в Чечне.

В 2018 году Кеосаян снял ленту «Крымский мост. Сделано с любовью!» По сценарию своей второй жены, главного редактора информагентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян. В 2021 году режиссер представил фильм «Бессмертные» о четверых друзьях, которые прошли Афганскую войну.

Какие программы вел Кеосаян на телевидении

С 2007 года Тигран Кеосаян активно работал на телевидении. Два года он вел авторское ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на РЕН ТВ, затем на канале «Россия» вел программу «Ты и я» вместе со своей первой женой, актрисой Аленой Хмельницкой. В те же годы Тигран был исполнительным продюсером телеканала ДТВ и вел ток-шоу «Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном».

В 2011 году режиссер стал ведущим ток-шоу «Хватит молчать!» на РЕН ТВ, а в 2016-м перешел на НТВ, где до последнего момента вел авторскую программу «Международная пилорама». Художественным руководителем и главным автором проекта была Маргарита Симоньян.

Программа часто подвергалась критике за оскорбительные шутки. Так, в 2020 году актриса Екатерина Шмакова предстала в карикатурном образе протестующей против президентских выборов гражданки Белоруссии. После выпуска женщина принесла извинения жителям страны.

Екатерина Шмакова Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

26 февраля 2022 года Кеосаян обратился к зрителям с семиминутным монологом, в котором объяснил, почему спецоперация на Украине необходима. В том же году Тигран попал под персональные санкции Евросоюза, Великобритании, Австралии, Швейцарии и Канады за поддержку СВО.

Кем были жены Тиграна Кеосаяна

Тигран Кеосаян был дважды женат. У него осталось пятеро детей. Первая супруга — актриса Алена Хмельницкая. Их брак продлился 11 лет, с 1993 по 2014 год. У пары родились две дочери: Александра (1994) и Ксения (2010). По словам актрисы, на момент развода они не жили вместе уже около двух лет.

Второй женой режиссера стала журналистка, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Пара оформила отношения только в 2022 году, хотя их роман длился более 12 лет. У супругов трое детей: дочь Марьяна (2013), сын Баграт (2014), дочь Маро (2019).

В 2023 году у Кеосаяна и Хмельницкой появился внук — их старшая дочь Александра родила сына Гаспара. В беседе с NEWS.ru актриса подчеркнула, что ее бывший муж «абсолютно счастлив» от этого известия.

В каком состоянии было сердце Кеосаяна

В 2008 и 2010 годах режиссер перенес два инфаркта. По данным Kp.ru, сначала Кеосаяну провели стентирование. Однако через два года проблемы возобновились. И в конце июня 2010 года режиссеру диагностировали инфаркт миокарда.

Тигран Кеосаян Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Сам Тигран утверждал, что пережил три инфаркта. В 2022 году он заявил, что к 50 годам у него семь стентов и кардиостимулятор. А в 2019 году Маргарита Симонян сетовала в эфире программы «Секрет на миллион», что Кеосаян не может бросить курить.

Несмотря на больное сердце, Кеосаян активно работал на протяжении всей карьеры. Он не только снимал фильмы, вел авторские ток-шоу, но и посещал международные форумы, саммиты и конференции. Еще в октябре 2024 года режиссер оценил шансы на успех кинофестиваля «Евразия», сравнив его с «французским пенсионером» из Канн, а через месяц на саммите БРИКС рассуждал о позиции доллара в мировой торговле.

Как Симоньян вымаливала выздоровление мужа и заболела сама

С того момента, как Тигран Кеосаян впал в кому, его жена Маргарита Симоньян была с ним каждый день. Днем она выполняла свои профессиональные обязанности, вечером приходила к нему в больницу. Маргарита разговаривала с мужем и включала ему музыку.

Весной она рассказала в эфире телеканала «Россия 1», что муж на нее реагирует. «Тигран отвечает. Он моргает, рот открывает, шевелится, руки протягивает», — отметила Симоньян.

Медики положительно оценили изменения, назвав реакции в коме, прорывом. Ситуация выглядела обнадеживающе.

Пока Кеосаян лежал в коме, у Симоньян выявили рак груди. Маргарита высказалась о событиях в их семье иносказательно: «Как говорят в России: пришла беда — отворяй ворота. Ворота в нашем доме уже просто не закрываются, их, похоже, снесло ветром судьбы».

Журналистке сделали операцию, она продолжает лечение, впереди ее ожидает восстановление.

Маргарита Симоньян Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Днем 26 сентября Симоньян коротко сообщила в своем Telegram-канале о смерти мужа. «Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился», — написала она.

Читайте также:

Израиль, «Нет войне», помощь беженцам: как живет актриса Алена Хмельницкая

«Издевательство над нацией, детьми»: почему Симоньян раскритиковала ЕГЭ

Спасся с корги: пожар в США добрался до дома Алексея Воробьева, подробности