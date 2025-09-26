Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 15:10

«Бедный Тиграша»: Мартиросян трогательно высказался о Кеосаяне

Актер Мартиросян назвал Кеосаяна удивительным человеком

Георгий Мартиросян Георгий Мартиросян Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Режиссер Тигран Кеосаян был удивительным человеком, заявил NEWS.ru советский и российский актер Георгий Мартиросян. Артист назвал смерть Кеосаяна, который провел в коме почти год, огромной потерей. По словам актера, режиссер был настоящим трудоголиком, чьи работы всегда вызывали искренний интерес.

Кеосаян был трудоголиком, у него все время возникали какие-то идеи. Все то, что он воплощал, всегда было интересно. [Его уход из жизни] — это, конечно, ужасно. Бедный Тиграша, потому что мы с ним работали не один раз, и он был удивительным человеком. Огромная печаль, к сожалению, не вернули его из этой комы. Это ужасно для близких, родных и товарищей, которые остаются в этой профессии. Низкий поклон ему за то, что он был и есть в этой жизни. Все то, что он делал, было замечательно и радостно. И спасибо огромное. Вечная память, — высказался Мартиросян.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что познакомился с Кеосаяном через его творчество. Парламентарий выразил соболезнования супруге покойного, главному редактору RT Маргарите Симоньян, которая сама борется с серьезным недугом.

смерти
Тигран Кеосаян
режиссеры
актеры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.