«Бедный Тиграша»: Мартиросян трогательно высказался о Кеосаяне

Режиссер Тигран Кеосаян был удивительным человеком, заявил NEWS.ru советский и российский актер Георгий Мартиросян. Артист назвал смерть Кеосаяна, который провел в коме почти год, огромной потерей. По словам актера, режиссер был настоящим трудоголиком, чьи работы всегда вызывали искренний интерес.

Кеосаян был трудоголиком, у него все время возникали какие-то идеи. Все то, что он воплощал, всегда было интересно. [Его уход из жизни] — это, конечно, ужасно. Бедный Тиграша, потому что мы с ним работали не один раз, и он был удивительным человеком. Огромная печаль, к сожалению, не вернули его из этой комы. Это ужасно для близких, родных и товарищей, которые остаются в этой профессии. Низкий поклон ему за то, что он был и есть в этой жизни. Все то, что он делал, было замечательно и радостно. И спасибо огромное. Вечная память, — высказался Мартиросян.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что познакомился с Кеосаяном через его творчество. Парламентарий выразил соболезнования супруге покойного, главному редактору RT Маргарите Симоньян, которая сама борется с серьезным недугом.