«По-доброму стебался»: Милонов рассказал о знакомстве с Кеосаяном

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что познакомился с режиссером Тиграном Кеосаяном через его творчество. В беседе с NEWS.ru парламентарий выразил соболезнования супруге покойного, главному редактору RT Маргарите Симоньян, которая сама борется с серьезным недугом.

Сообщение о смерти Кеосаяна — это тяжелейшая новость для Марго, она сама сейчас борется со страшной болезнью. Тигран давно болел, все переживали из-за этого. Возможно, переживания и ее здоровье пошатнули. Я с ним не был близко знаком, периодически по-доброму стебался. Я очень сочувствую Маргарите. Я познакомился с Тиграном через его творчество. «Заяц над бездной» — шикарный фильм. Сил и терпения Маргарите, — высказался Милонов.

Ранее певец Игорь Саруханов заявил, что ошарашен и потрясен внезапной кончиной Кеосаяна. Музыкант отметил, что их связывала многолетняя дружба, которая началась еще в юности.

До этого российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева заявила, что в тяжелой ситуации с Кеосаяном до конца оставалась надежда на чудесный исход. Она пожелала Симоньян сил справиться с горем.