26 сентября 2025 в 14:47

«Я ошарашен»: Саруханов эмоционально высказался о смерти Кеосаяна

Певец Саруханов заявил, что ошарашен новостью о смерти режиссера Кеосаяна

Певец Игорь Саруханов заявил, что ошарашен и потрясен внезапной кончиной режиссера Тиграна Кеосаяна. В беседе с NEWS.ru музыкант отметил, что их связывала многолетняя дружба, которая началась еще в юности.

Ушел не просто прекрасный, замечательный человек, режиссер, остроумный, с высоким IQ. Ушел, во-первых, мой друг — Тигран Кеосаян. У нас юность прошла вместе. Я выражаю свои соболезнования семье, детям. Сейчас немножко пытаюсь прийти в себя, потому что я ошарашен, — высказался Саруханов.

По его словам, Кеосаян был не только выдающимся деятелем искусства, но и очень близким человеком, общение с которым он особенно ценил. Как признался певец, режиссер обладал уникальным чувством юмора и острым умом, что делало их каждую встречу незабываемой.

Мне будет очень сильно его не хватать, потому что, когда наступало время, когда мы могли как-то забыться от работы, то разговаривали и смеялись с ним часами. Он был очень веселым, очень остроумным. Страна потеряла большого и очень сильного человека, мощного, самодостаточного, понимающего каждое слово, которое он произносит. Мне очень жаль, что так вышло, — добавил Саруханов.

Ранее актриса театра и кино Алена Хмельницкая выразила соболезнования в связи со смертью ее бывшего мужа Кеосаяна. Она заявила, что сама лишь недавно узнала о его кончине. По словам артистки, пока она предпочитает хранить молчание и не комментировать произошедшее публично.

