Симоньян получила звание почетного гражданина Приморско-Ахтарского округа

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян получила звание «Почетный гражданин Приморско-Ахтарского муниципального округа Краснодарского края», написал в Telegram-канале глава округа Максим Бондаренко. Такое решение местный Совет депутатов принял единогласно.

Присвоить звание «Почетный гражданин Приморско-Ахтарского муниципального округа Краснодарского края» Симоньян Маргарите Симоновне, — следует из документа.

Как уточнил Бондаренко, Симоньян очень любит Приморско-Ахтарский район. По его словам, она с большой теплотой рассказывает о его туристической привлекательности и природных достопримечательностях на федеральных каналах.

Журналист с большой буквы, человек широкой души, патриот Кубани и России, отныне и почетный гражданин Приморско-Ахтарского муниципального округа, — добавил глава округа.

Ранее врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал, что ухудшение состояния Симоньян после химиотерапии является нормальной реакцией организма. По его словам, слабость объясняется процессами интоксикации, сопровождающими лечение.