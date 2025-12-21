Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 17:57

Симоньян получила звание почетного гражданина Приморско-Ахтарского округа

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян получила звание «Почетный гражданин Приморско-Ахтарского муниципального округа Краснодарского края», написал в Telegram-канале глава округа Максим Бондаренко. Такое решение местный Совет депутатов принял единогласно.

Присвоить звание «Почетный гражданин Приморско-Ахтарского муниципального округа Краснодарского края» Симоньян Маргарите Симоновне, — следует из документа.

Как уточнил Бондаренко, Симоньян очень любит Приморско-Ахтарский район. По его словам, она с большой теплотой рассказывает о его туристической привлекательности и природных достопримечательностях на федеральных каналах.

Журналист с большой буквы, человек широкой души, патриот Кубани и России, отныне и почетный гражданин Приморско-Ахтарского муниципального округа, — добавил глава округа.

Ранее врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал, что ухудшение состояния Симоньян после химиотерапии является нормальной реакцией организма. По его словам, слабость объясняется процессами интоксикации, сопровождающими лечение.

журналисты
Маргарита Симоньян
Краснодар
Краснодарский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Надеюсь, сожалеет»: депутат об оскорбившем журналистку фигуристе Галлямове
Волонтеры пришли в ужас, найдя сотни трупов в одном из ростовских приютов
Беглого Миндича обнаружили в Израиле
Открытие Америки Колумбом: главное о первой экспедиции
Захарова раскрыла формулу «детской дипломатии»
Сила красивых волос: какой фен выбрать для сушки и укладки
Песков раскрыл, какие тайны обсуждает Путин с главами ЕАЭС
Лепра прорвалась в Европу спустя десятилетия
Дагестанка на Geländewagen протаранила машину грабивших ее дом воров в США
Самые популярные варианты подарков на день рождения: 28 идей
Россия и Южная Корея впервые за долгое время обсудили КНДР
Путин указал на неоспоримые дивиденды от участия в работе ЕАЭС
«Убирайтесь!»: Мерц еле унес ноги от разъяренной толпы в немецком городе
На Москву надвигается снегопад
Раскрыто, как Кремль перевел «подсвинков» на английский язык
«Спокойно не будет»: в Кремле сделали заявление о графике Путина в январе
Отдыхавшей в санатории пенсионерке случайно проткнули легкое
В ГД ответили, стоит ли Зеленскому ждать обещанные €90 млрд от Евросоюза
На Украине планируют начать массовый аудит ВПК
Праздничные печенья-елочки с перчинкой: редкий ингредиент для зимнего уюта
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.