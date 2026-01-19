Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 19:45

Бастрыкин лично вручил Симоньян памятную медаль

Бастрыкин вручил Симоньян памятную медаль «80 лет Победы»

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил главному редактору международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян памятную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», сообщили в пресс-службе Следкома. Церемония прошла в рамках встречи главы ведомства с представителями российских СМИ.

Памятными медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» отмечены: <…> главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, — говорится в сообщении.

В ходе встречи Бастрыкин обсудил с журналистами вопросы общественной безопасности, роль следственных органов в жизни страны и современные вызовы. Он поблагодарил представителей СМИ за внимание к деятельности ведомства, самоотверженный труд и активную гражданскую позицию, а также вручил присутствующим ведомственные награды.

Ранее бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид назвала Симоньян настоящей героиней, призвав молиться за нее. Она отметила, что, несмотря на запреты RT в Европе и США, главному редактору удалось переориентировать медиапроект на другие рынки, в том числе запустить RT India.

Маргарита Симоньян
Следственный комитет
награждения
журналисты
медали
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрываем секреты — классический рецепт заварного теста для профитролей
Российская ПВО не позволила четырем украинским дронам долететь до цели
Хрустящий салат из курицы за 10 минут — быстро, вкусно и просто
Легендарный модельер из Италии ушел из жизни
Ванильный кекс на скорую руку: идеальная выпечка к чаю
Диброва показала себя полуобнаженную и поздравила подписчиков с Крещением
Пицца на кефире — легко, вкусно и быстро
Более 700 тысяч мужчин в Казахстане прошли скрининг по гинекологии
Переезд в РФ, мнение об СВО, трое детей: как живет Станислав Бондаренко
Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Запекаем свиные ребрышки в фольге: топ-4 лучших рецептов маринада
Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Рыбный пирог с горбушей по старинному сибирскому рецепту на каждый день
Массовые блокировки карт в 2026-м: как защитить свои счета, куда жаловаться
Раскрыто, сколько россияне потратили на видеоигры в 2025 году
Новое «сердце» для «Нивы», адская ночка на Украине: что будет дальше
Семилетний украинец застрелил соседку из охотничьего ружья
Слоеные бантики с сахаром и корицей — выпечка за 20 минут
«Радиостанция Судного дня» внезапно выдала умное слово
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.