Председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил главному редактору международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян памятную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», сообщили в пресс-службе Следкома. Церемония прошла в рамках встречи главы ведомства с представителями российских СМИ.

Памятными медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» отмечены: <…> главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, — говорится в сообщении.

В ходе встречи Бастрыкин обсудил с журналистами вопросы общественной безопасности, роль следственных органов в жизни страны и современные вызовы. Он поблагодарил представителей СМИ за внимание к деятельности ведомства, самоотверженный труд и активную гражданскую позицию, а также вручил присутствующим ведомственные награды.

Ранее бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид назвала Симоньян настоящей героиней, призвав молиться за нее. Она отметила, что, несмотря на запреты RT в Европе и США, главному редактору удалось переориентировать медиапроект на другие рынки, в том числе запустить RT India.