Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 17:30

Задержанному в Эстонии журналисту Беседину продлили арест

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Харьюский уездной суд в Эстонии продлил срок содержания под стражей блогеру и журналисту-документалисту Олегу Беседину, задержанному на территории страны, сообщает местный портал Delfi. По его информации, он останется под арестом до 4 марта.

Олегу Беседину, задержанному и взятому под стражу в ноябре прошлого года, суд продлил срок ареста до 4 марта, — говорится в материале.

Уточняется, что Беседину продлили срок содержания под стражей, поскольку «есть основание считать, что он может совершить новые преступления». Кроме того, в Эстонии не исключают, что журналист может попытаться уехать из страны.

Эстонские правоохранители задержали Беседина в ноябре 2025 года. Его подозревают в передаче контента средствам массовой информации из России. По первому обвинению Беседину может грозить от 2 до 15 лет заключения.

Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что Беседин стал жертвой охоты на ведьм. По словам дипломата, он поплатился за стремление донести до русскоязычных жителей страны иную точку зрения.

Эстония
задержания
аресты
россияне
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не осознавал»: подозреваемый в убийстве юноши в Электростали дал показания
В США предупредили о критически погодном дне в январе
«Шаги к новой реальности»: в Европе решили создать новое НАТО без США
Трудности с ремонтом обернулись для британца страшной болезнью
Глава управления образования Калуги объяснила ситуацию со школьными обедами
Известного комика обвинили в создании ОПГ
Пенсионер стал жертвой мошенников и потерял больше килограмма золота
Пожилой кондитер трагически погиб на рабочем месте
Жители Петербурга смыли грехи в купели Невы
Больной раком сотрудник заставил авиакомпанию поплатиться за его увольнение
Синоптики спрогнозировали погодную депрессию на Дальнем Востоке
В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для студентов на один день
Украину захлестнула новая волна отключений электричества
«Атаковали целенаправленно»: ВСУ ударили дронами по школе в Запорожье
Что готовить на Крещение: постный борщ с секретным ингредиентом
Центробанк хочет запретить похожие на банкноты и монеты предметы
Экс-нардеп ответил, достигнут ли США и Украина договоренностей в Давосе
«Лютое средневековье»: киевлянка о жизни в столице при свете костров
В Петербурге озаботились ценами на проезд в метро
«Великолепно!»: британцы окунулись в прорубь в Москве и пришли в восторг
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.