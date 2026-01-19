Задержанному в Эстонии журналисту Беседину продлили арест

Харьюский уездной суд в Эстонии продлил срок содержания под стражей блогеру и журналисту-документалисту Олегу Беседину, задержанному на территории страны, сообщает местный портал Delfi. По его информации, он останется под арестом до 4 марта.

Олегу Беседину, задержанному и взятому под стражу в ноябре прошлого года, суд продлил срок ареста до 4 марта, — говорится в материале.

Уточняется, что Беседину продлили срок содержания под стражей, поскольку «есть основание считать, что он может совершить новые преступления». Кроме того, в Эстонии не исключают, что журналист может попытаться уехать из страны.

Эстонские правоохранители задержали Беседина в ноябре 2025 года. Его подозревают в передаче контента средствам массовой информации из России. По первому обвинению Беседину может грозить от 2 до 15 лет заключения.

Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что Беседин стал жертвой охоты на ведьм. По словам дипломата, он поплатился за стремление донести до русскоязычных жителей страны иную точку зрения.