Мошенники снова взялись за поклонников известной журналистки Симоньян предупредила подписчиков о созданных от ее имени мошеннических каналах

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян предупредила своих подписчиков о мошенниках, которые создают фейковые каналы от ее имени. Журналистка отметила в Telegram-канале, что ни она, ни ее помощники не ведут никаких закрытых каналов.

Дорогие подписчики, снова предупреждаю вас о мошенниках. Ни я, ни мои помощники не ведем никаких закрытых каналов, — написала Симоньян.

Телеведущая напомнила, что у нее есть только три официальных канала в Telegram: основной — @margaritasimonyan, домашний — @msimonyan и посвященный литературе и истории — @msimonyan_literature. Она добавила, что все остальные блоги на платформе, которые ведутся от ее имени, — фейки.

Ранее сообщалось, что мошенники начали взламывать аккаунты пожилых и неактивных в Сети пользователей в соцсетях и оформлять их как страницы якобы умерших людей для последующей организации денежных сборов. В Центре цифровой экспертизы Роскачества отметили, что потенциальная жертва, получив ссылку на сбор средств, заходит в соцсети и видит информацию о якобы смерти знакомого.