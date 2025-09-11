Конец света, Судный день и крах НАТО: что напророчила Пугачева на 2027 год

Народная артистка СССР Алла Пугачева призналась, что может видеть будущее, и намекнула на серьезные перемены в 2027 году. Что имела в виду певица и какие еще пророчества о будущем известны?

Что предсказала Пугачева на 2027 год

Отвечая на вопрос журналистки, Пугачева вспомнила свое мрачное предсказание, сделанное в 2012 году. Тогда в интервью Владимиру Познеру она заявила, что предвидит «приближение чего-то страшного». «Мы стоим на краю, я чувствую, что сейчас что-то такое начнет происходить, что-то висит в воздухе, и как выбираться из этого, не знаю», — сказала тогда исполнительница.

Артистка не стала скрывать, что ее бабушка «умела колдовать», а сама она может лечить людей руками. По признанию Пугачевой, несколько раз она спасала маму от сердечных приступов. Рассказала певица и о своем даре видеть будущее во сне, а также об умении медитировать на полях с васильками и ромашками.

После Примадонна пояснила, что и сейчас предвидит будущее, но пояснять, что конкретно ждет Россию и мир, отказалась. Годы правления Михаила Горбачева она назвала «временем радости и созидания», а также выразила надежду, что может «дожить до такого опять».

«Я знаю, что будет дальше, но не имею права говорить. Давайте доживем до 2027 года. Запомни — 2027 год», — многозначительно добавила певица.

Что ждет мир в 2027 году

Поклонники в комментариях предположили, что Примадонна говорит о так называемом Судном дне человечества, который, по преданию, наступит в 2027 году. Об этом, как сообщило издание Daily Mail, говорится в древней рукописи, хранящейся в секретном Ватиканском апостольском архиве.

Сообщается, что книге, известной как «Пророчество пап», примерно 900 лет. Ее автором считают святого Малахию. который указал дату «второго пришествия Христа». Рукопись из 112 коротких фраз была обнаружена в 1595 году бенедиктинским монахом Арнольдом Вионом, после чего стала считаться пророческой.

Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По легенде, в 2027 году Иисус Христос вернется на Землю, и будет определена судьба каждого человека: одни получат возмездие за грехи, другие обретут спасение.

Также «Пророчество пап» содержит предсказание о «разрушении» Ватикана, серьезных потрясениях в католической церкви и возможном уничтожении Рима.

Кто еще делал предсказания на 2027 год

В январе этого года было обнародовано еще одно пророчество о будущем России и мира. Известный французский историк Эммануэль Тодд, предсказавший распад СССР, заявил об уничтожении НАТО в 2027 году. По прогнозам ученого, Альянс допустил «многочисленные ошибки», которые приведут к его поражению в конфликте с Россией. Для полной победы, по словам эксперта, нашей стране потребуется пять лет.

«Русские бросили вызов НАТО в феврале 2022 года, потому что почувствовали себя готовыми… Оценили имеющиеся силы и решили, что по военным и демографическим причинам у них будет оптимальное окно для ведения огня в период с 2022 по 2027 год», — приводит слова Тодда «Царьград».

Публицист Сергей Косторной, работавший с болгарской ясновидящей Вангой, обнародовал ряд ее предсказаний. В одном из них говорилось, что к 2027 году вокруг России могут объединиться несколько стран.

«По моим подсчетам, — говорила провидица, — к 2027 году может образоваться славяно-азиатский союз. И вокруг России объединится ряд государств, которые в свое время отошли: Болгария, Сербия».

По словам публициста Сергея Косторного, в 2027 году Ванга предрекала распад США на несколько отдельных государств, а также последующее исчезновение этого государства с карты мира. Одной из возможных причин проблем в этой стране она назвала затопление.

