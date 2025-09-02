Уголовное дело, развод и лишение гражданства: как сейчас живет Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева поразила подписчиков свежими снимками, на которых, по их мнению, выглядит на 30 лет моложе. Как живет сегодня Примадонна на фоне слухов о возможном разводе и где сейчас находится?

Публикует старые фотографии с грустными детьми

1 сентября в блоге комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) появилась серия публикаций с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри. На снимках они гуляли по улицам Риги и посетили ресторан в средневековом стиле. При этом, несмотря на теплую погоду, исполнительница была одета в свитер и куртку.

Пользователи Сети обратили внимание, что на кадрах дети пары выглядят невеселыми и отстраненными. Многие особо отметили потухший взгляд близнецов и мрачное настроение Гарри. При этом лицо 76-летней Примадонны было обработано с помощью фильтров и выглядело неестественно молодо. Комментаторы в Сети написали, что благодаря графике артистка «скинула лет 30».

Подписчики уверены, что опубликованные снимки были сделаны в начале лета, так как Пугачева и Галкин «давно уехали из Латвии», а их наследники, как сообщила KP.RU, должны были пойти в частную школу в Лондоне. Пара и ранее публиковала фотографии с задержкой в несколько недель или даже месяцев, чтобы поклонники не могли определить их точное местонахождение.

Алла Пугачева Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Что известно о возможном разводе Пугачевой

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на друзей Аллы Пугачевой и Максима Галкина сообщил, что певица обижена на супруга и винит его в своей вынужденной эмиграции. Как написал канал, артистка хотела бы, чтобы ее младшие дети получали образование в России, однако из-за позиции Галкина это оказалось невозможным. После начала спецоперации супруги переехали в Израиль, а затем обосновались на Кипре.

Сообщалось, что артисты не смогли найти для наследников приличной школы и решили отправить их в частный пансионат в Лондоне. Однако неизвестно, удалось ли паре осуществить этот замысел.

Заслуженная артистка России Маргарита Суханкина назвала брак юмориста с Пугачевой «коммерческой историей». По ее мнению, Галкина могли «купить» сотрудники западных спецслужб, пообещав ему зарубежную карьеру и большие деньги в обмен на высказывания против РФ. Она заявила, что Галкин всегда мечтал стать знаменитостью мирового уровня.

Однако подвижек в карьере артиста за последние три года не произошло, а его гонорары заметно снизились. В Сети предположили, что Пугачева «наконец-то прозрела» и «поняла, что перспектив у Галкина за границей нет». Поклонники не исключили возможности возвращения Примадонны с детьми в Россию после развода.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Откажется ли Пугачева от гражданства РФ

Telegram-канал «Шпион» сообщил, что Алла Пугачева подала документы в российское консульство в Израиле для отказа от российского гражданства. По его данным, процедура прошла в закрытом режиме без свидетелей.

Поводом для такого решения, как пишет источник, стала инсайдерская информация о готовящемся против нее уголовном деле в России. Основанием для возбуждения могут стать слова исполнительницы в соцсетях о «гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие страну изгоем». Если Пугачеву признают виновной в дискредитации ВС РФ, то она может быть объявлена в розыск, а ее российское имущество арестовано.

Чем Пугачева разозлила украинцев

В конце августа Алла Пугачева оказалась в центре скандала на Украине. Певица публично поздравила в соцсетях лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с наградой «Национальная легенда Украины».

Украинские комментаторы напомнили Примадонне, что настоящими легендами стали погибшие на фронте солдаты, а не поющий в тылу артист. Также многих разозлило, что брат музыканта работал во Львовском отделении ТЦК и «отправлял украинцев на передовую». Пользователи сообщили, что некоторых мужчин «забирали прямо с концертов» Вакарчука.

Святослав Вакарчук Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко назвал поступок Пугачевой «подлизыванием» к украинской власти и «мерзким поступком». По его словам, артистка «плюет в спину» российским поклонникам.

