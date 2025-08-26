«Плюет в спину»: продюсер о похвалившей музыканта из рядов ВСУ Пугачевой Продюсер Рудченко сравнил с плевком слова Пугачевой о награждении Вакарчука

Слова певицы Аллы Пугачевой о присуждении служащему в ВСУ лидеру группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку награды «Национальная легенда Украины» являются плевком в сторону российских поклонников, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, исполнительница сжигает мосты, связывающие ее с Россией, и «подлизывается» к украинской власти.

Я думаю, Пугачевой уже глубоко плевать на своих фанатов, она свою позицию уже окончательно объявила. По некоторым источникам, она отказывается от российского гражданства и сжигает все мосты, которые связывали ее с публикой из России. Подлизывание к украинской власти — это мерзкий поступок. Она, как говорится, плюет в спину, — сказал Рудченко.

Ранее Пугачева поздравила Вакарчука с наградой «Национальная легенда Украины». Медаль музыканту вручил украинский лидер Владимир Зеленский. Российская певица подчеркнула, что музыкант ее заслужил.

До этого заслуженная артистка России Маргарита Суханкина пожалела Пугачеву, которой сейчас, по ее словам, приходится «скитаться на чужбине». При этом, по словам исполнительницы, Примадонну никто не выгонял из РФ, она сама сделала этот выбор.