«Мне безумно ее жалко»: Суханкина об Алле Пугачевой Суханкина рассказала о чувстве жалости к уехавшей из РФ Пугачевой

Заслуженная артистка России Маргарита Суханкина в интервью NEWS.ru пожалела народную артистку СССР Аллу Пугачеву, которой сейчас, по ее словам, приходится «скитаться на чужбине». Вместе с тем, отметила собеседница, Пугачеву никто не выгонял из РФ, она сама сделала этот выбор.

Мне безумно ее жалко — попасть на чужбину и скитаться, не приведи господи. Почему это произошло, до сих пор понять не могу. Многие артисты все получили благодаря нашей стране, любви народа и благосклонности правительства. И потом так себя повели, — недоумевает собеседница.

Она предположила, что причиной отъезда из России некоторых деятелей культуры после начала СВО стал финансовый вопрос. Вероятно, им «кто-то что-то пообещал», полагает артистка.

Наверное, кто-то предложил им деньги. У меня почему-то четкое ощущение, что в большинстве тупо продались, им что-то наобещали. И они взамен стали лить грязь на Россию, — выразила мнение Суханкина.

Она добавила, что не считает правильным «заменять Пугачеву» на отечественной сцене. Ведь ее искренне любили российские зрители и продолжают помнить многие песни, уточнила артистка.

А место Пугачевой зачем кто-то должен занимать? Была великая российская певица. И напрасно ее обвиняли, будто кого-то «не пускала» на сцену. Обвиняют люди, которым лишь бы виноватых найти, — отметила певица.

Однако в том, что происходит в жизни Пугачевой сегодня, ей некого винить, уточнила собеседница. Ведь свою нынешнюю жизнь Алла Борисовна создала «собственными руками: что посеешь, то и пожнешь», резюмировала Суханкина.

Ранее Суханкина, которая в юности приятельствовала с шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), назвала его брак с Аллой Пугачевой «коммерческой историей». По мнению артистки, любви в этой паре нет.

Она также рассказала, что люди из ближнего круга Кадышевой «выкладывали ее ролики в TikTok». Таким образом артистка получила вторую волну популярности, в том числе у молодого поколения.