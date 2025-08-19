Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 10:00

«Мне безумно ее жалко»: Суханкина об Алле Пугачевой

Суханкина рассказала о чувстве жалости к уехавшей из РФ Пугачевой

Маргарита Суханкина Маргарита Суханкина Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Заслуженная артистка России Маргарита Суханкина в интервью NEWS.ru пожалела народную артистку СССР Аллу Пугачеву, которой сейчас, по ее словам, приходится «скитаться на чужбине». Вместе с тем, отметила собеседница, Пугачеву никто не выгонял из РФ, она сама сделала этот выбор.

Мне безумно ее жалко — попасть на чужбину и скитаться, не приведи господи. Почему это произошло, до сих пор понять не могу. Многие артисты все получили благодаря нашей стране, любви народа и благосклонности правительства. И потом так себя повели, — недоумевает собеседница.

Она предположила, что причиной отъезда из России некоторых деятелей культуры после начала СВО стал финансовый вопрос. Вероятно, им «кто-то что-то пообещал», полагает артистка.

Наверное, кто-то предложил им деньги. У меня почему-то четкое ощущение, что в большинстве тупо продались, им что-то наобещали. И они взамен стали лить грязь на Россию, — выразила мнение Суханкина.

Она добавила, что не считает правильным «заменять Пугачеву» на отечественной сцене. Ведь ее искренне любили российские зрители и продолжают помнить многие песни, уточнила артистка.

А место Пугачевой зачем кто-то должен занимать? Была великая российская певица. И напрасно ее обвиняли, будто кого-то «не пускала» на сцену. Обвиняют люди, которым лишь бы виноватых найти, — отметила певица.

Однако в том, что происходит в жизни Пугачевой сегодня, ей некого винить, уточнила собеседница. Ведь свою нынешнюю жизнь Алла Борисовна создала «собственными руками: что посеешь, то и пожнешь», резюмировала Суханкина.

Ранее Суханкина, которая в юности приятельствовала с шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), назвала его брак с Аллой Пугачевой «коммерческой историей». По мнению артистки, любви в этой паре нет.

Она также рассказала, что люди из ближнего круга Кадышевой «выкладывали ее ролики в TikTok». Таким образом артистка получила вторую волну популярности, в том числе у молодого поколения.

российская эстрада
артисты
Алла Пугачева
Максим Галкин
иноагенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве во вторник, 19 августа: ждать дождь с градом и ураган?
В Госдуме сообщили, каким будет период накопительной пенсии в 2026 году
Кота с марихуаной «повязали» около исправительной колонии
В ДНР ликвидировали взвод украинской бригады «Холодный Яр»
Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Отдых в пятизвездочном отеле Египта обернулся мучениями туристов из России
Экономист предупредила, чем может обернуться льготная ипотека
Жителя ЛНР задержали за изготовление взрывных устройств для терактов
Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России
Российского блогера задержали за донаты экстремистам
Юные россияне демонстрируют высокий уровень патриотизма
Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму
Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои
Семья Тиммы готовит новый выпад в адрес Седоковой
«Тупо продались»: Суханкина о Галкине, Пугачевой, Шатунове и «Мираже»
Актера Щербакова выписали из больницы
«Придется повоевать»: в Госдуме высказались о заключении мира на Украине
Строители устроили поножовщину в Подмосковье
Пожар до небес, ВС РФ сожгли Кременчугский НПЗ: удары по Украине 19 августа
Омский убийца больше 20 лет скрывался от правосудия
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.