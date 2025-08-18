Стало известно, почему на самом деле Галкин женился на Пугачевой

Заслуженная артистка России Маргарита Суханкина, которая в юности приятельствовала с шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в интервью NEWS.ru назвала брак шоумена с Аллой Пугачевой «коммерческой историей». По мнению артистки, любви в этой паре нет.

Брак, с такой разницей… Не знаю, про любовь тут стоит ли говорить. Мне кажется, коммерческая история, — полагает артистка.

Исполнительница вспомнила о своем знакомстве с Галкиным много лет назад. Тогда он был начинающим юмористом и пытался показывать пародии в театре при МГУ, ездил на метро с гитарой.

Он был молодым начинающим артистом, пытался выступать с пародиями в театре при МГУ. Я тоже участвовала. Часто шли до метро вдвоем. Максим тогда был крайне интеллигентным и очень хорошо воспитанным мальчиком. Семья же интеллигентная: папа — военный, мама — педагог, — поделилась собеседница.

Именно после ухода из жизни родителей, добавила она, судьба Галкина кардинально изменилась. Певица выразила мнение, что он «пустился во все тяжкие».

Женился на Пугачевой он вскоре после того, как ушли родители из жизни, причем друг за другом. То есть, видимо, пока папа с мамой находились рядом, оставался исполнительным и воспитанным. Как только их не стало, пустился во все тяжкие, — полагает Суханкина.

Собеседница добавила, что отъездом из России после начала СВО и критикой родной страны шоумен перечеркнул все свои прежние заслуги на родине. Особенно артистка возмущена тем фактом, что Галкин, как и некоторые покинувшие Россию деятели культуры, «тявкают» на нашу страну из-за границы.

У меня все время в голове звучит вопрос «зачем?» И некоторые актеры наши великие, со званиями-привилегиями, зачем-то поперлись на Запад и начали тявкать оттуда на Россию. Бога побойтесь, замолчите, — призвала заслуженная артистка России.

