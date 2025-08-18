Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 20:33

Стало известно, почему на самом деле Галкин женился на Пугачевой

Певица Суханкина считает брак Галкина и Пугачевой коммерческим решением

Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженная артистка России Маргарита Суханкина, которая в юности приятельствовала с шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в интервью NEWS.ru назвала брак шоумена с Аллой Пугачевой «коммерческой историей». По мнению артистки, любви в этой паре нет.

Брак, с такой разницей… Не знаю, про любовь тут стоит ли говорить. Мне кажется, коммерческая история, — полагает артистка.

Исполнительница вспомнила о своем знакомстве с Галкиным много лет назад. Тогда он был начинающим юмористом и пытался показывать пародии в театре при МГУ, ездил на метро с гитарой.

Он был молодым начинающим артистом, пытался выступать с пародиями в театре при МГУ. Я тоже участвовала. Часто шли до метро вдвоем. Максим тогда был крайне интеллигентным и очень хорошо воспитанным мальчиком. Семья же интеллигентная: папа — военный, мама — педагог, — поделилась собеседница.

Именно после ухода из жизни родителей, добавила она, судьба Галкина кардинально изменилась. Певица выразила мнение, что он «пустился во все тяжкие».

Женился на Пугачевой он вскоре после того, как ушли родители из жизни, причем друг за другом. То есть, видимо, пока папа с мамой находились рядом, оставался исполнительным и воспитанным. Как только их не стало, пустился во все тяжкие, — полагает Суханкина.

Собеседница добавила, что отъездом из России после начала СВО и критикой родной страны шоумен перечеркнул все свои прежние заслуги на родине. Особенно артистка возмущена тем фактом, что Галкин, как и некоторые покинувшие Россию деятели культуры, «тявкают» на нашу страну из-за границы.

У меня все время в голове звучит вопрос «зачем?» И некоторые актеры наши великие, со званиями-привилегиями, зачем-то поперлись на Запад и начали тявкать оттуда на Россию. Бога побойтесь, замолчите, — призвала заслуженная артистка России.

Ранее Суханкина призналась, что делает уколы красоты. По ее словам, она не станет всем рассказывать, что стала красивой благодаря маскам из огурцов.

Также она заявила, что после операции по шунтированию желудка не нуждается в диетах. По ее словам, теперь она питается сбалансированно.

Максим Галкин
Алла Пугачева
иноагенты
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно об избиении любовника Полины Дибровой
Пришел грустный, в черном костюме: фото встречи Трампа с Зеленским
Зеленский раскрыл, как Украине обеспечат гарантии безопасности
Конец СВО на условиях России? Переговоры Трампа и Зеленского: что известно
Трамп рассказал о перспективах представления гарантии безопасности Украине
Яблочный Спас: история и традиции праздника
Чумакова экстренно прооперировали
Трамп оценил встречу с Путиным шансом на получения результата по Украине
«Подсчитывал суммы и ругался»: Суханкина рассказала о бывшем муже
Украину удалось склонить к признанию одного условия для урегулирования
Трамп ответил, нужно ли прекращение огня для переговоров по Украине
Трамп дал прогноз по трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским
Трамп раскрыл, кому будет первый звонок после встречи с Зеленским
Трамп назвал главное желание Путина по Украине
Трамп подшутил над положением Зеленского на Украине
Паника ВСУ, жесточайшие бои: ситуация на фронтах СВО вечером 18 августа
Зеленский сделал заявление о проведении выборов на Украине
Стало известно, почему на самом деле Галкин женился на Пугачевой
Захарова показала, где место Великобритании в переговорах по Украине
Молодильные, низкокалорийные и маринованные: готовим яблочки на зиму
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.