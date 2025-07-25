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25 июля 2025 в 13:30

Экс-солистка «Миража» рассказала, почему не сидит на диетах

Певица Суханова заявила, что операция на желудок помогла сбросить вес

Маргарита Суханкина Маргарита Суханкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-солистка «Миража» Маргарита Суханкина заявила «Леди Mail», что после операции по шунтированию желудка не нуждается в диетах. По ее словам, теперь она питается сбалансировано.

После шунтирования не надо держать вес — эта операция как раз для того и делалась, чтобы желудок стал меньше и человек мог насытиться совсем небольшим количеством еды, — заявила она.

По ее словам, в определенном возрасте метаболизм замедляется и никакие диеты не могут помочь похудеть. При этом, у полных людей почти всегда встречается сахарный диабет, проблемы с суставами и другие сопутствующие заболевания.

Римма Мойсенко ранее предупредила, что людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, в том числе гастритом и панкреатитом, не следует злоупотреблять сырыми овощами. По ее мнению, в таком случае лучше термически обработать эту пищу и добавить к ней крупы или морепродукты.

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