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10 июля 2025 в 18:06

Стало известно, кому опасно есть сырые овощи

Диетолог Мойсенко предостерегла людей с гастритом от употребления сырых овощей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, в том числе гастритом и панкреатитом, не следует злоупотреблять сырыми овощами, заявила «Радио 1» диетолог Римма Мойсенко. По ее мнению, в таком случае лучше термически обработать эту пищу и добавить к ней крупы или морепродукты.

Есть категория людей в состоянии обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, субклинического хронического панкреатита, хронического гастрита, или с синдромом избыточного бактериального роста — им противопоказаны сырые овощи в виде салатов, — предупредила Мойсенко.

Она отметила, что обилие овощей и зелени, как правило, включают в программу детокс-диет. К такому рациону допустимо прибегать тем, у кого нет хронических болезней и других проблем со здоровьем.

Римма Мойсенко ранее подчеркнула, что детокс-диеты в летний период способствуют ощелачиванию организма. По ее словам, этот процесс позволяет человеку «обновить рецепторный аппарат и микробиоту».

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