Терапевт назвала главную пользу детокс-диет летом

Детокс-диеты в летний период способствуют ощелачиванию организма, заявила в беседе с «Радио 1» терапевт Римма Мойсенко. По ее словам, этот процесс позволяет человеку «обновить рецепторный аппарат и микробиоту».

В щелочной среде идеально работают все системы: пищеварительная, нервная, психологическая, когнитивная. Также формируются ферментные системы, идет организация продукции белковых молекул из продуктов питания, — объяснила Мойсенко.

Она также предупредила, что закисление организма чревато развитием заболеваний, в том числе хронических. К этой проблеме нередко приводит употребление сахаросодержащих продуктов питания, хлебобулочных изделий и фастфуда. Желудок также окисляется из-за избытка крепкого чая и мяса в рационе.

Нутрициолог Лилия Стародубцева ранее предупредила, что кетогенная и монодиета считаются одними из самых губительных для организма. Такой рацион грозит недостатком всех питательных веществ.