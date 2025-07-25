Экс-участница «Миража» призналась, что делает с лицом

Заслуженная артистка России, экс-солистка «Миража» Маргарита Суханкина призналась, что делает уколы красоты. По ее словам, переданным Леди Mail, она не станет всем рассказывать, что стала красивой благодаря маскам из огурцов.

Я эмоциональная, не сильно молодая женщина — у меня не может не быть морщин, и зачем они мне, если можно от них избавиться при помощи косметологии и пластической хирургии? Так что все делаю — и уколы красоты, и массажи, и другие процедуры, — заявила она.

Ранее косметолог Наталья Рябинова посоветовала ежедневно применять уходовую косметику без спирта, но с салициловой кислотой, серой и цинком для борьбы с угрями. По ее словам, эти компоненты убирают воспаление и способствуют регенерации кожи.

До этого член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Ольга Нелюбова заявила, что при наличии проблемной кожи обязательно стоит соблюдать правила питания. По ее словам, молочные продукты, острая пища, а также продукты с высоким гликемическим индексом, например белый хлеб или кондитерские изделия, негативно влияют на состояние кожи лица и вызывают высыпания.