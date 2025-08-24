Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Пугачева поздравила с наградой от Зеленского музыканта из рядов ВСУ

Пугачева поздравила Вакарчука с наградой «Национальная легенда Украины»

Певица Алла Пугачева в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поздравила лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, который служил в рядах ВСУ, с наградой «Национальная легенда Украины». Медаль музыканту вручил украинский лидер Владимир Зеленский. Пугачева подчеркнула, что он ее заслужил.

Заслужил, браво, — написала Пугачева.

Ранее стало известно, что Вакарчука не пустят в Россию из-за поддержки Вооруженных сил Украины. Поясняется, что у музыканта могут возникнуть сложности при въезде на территорию РФ, поскольку он призывал помогать украинским военным и перечислял ВСУ свои гонорары.

Между тем продюсер Леонид Дзюник заявил, что Пугачева вполне может вернуться в РФ, так как она не иноагент и не преследуется по закону. Он добавил, что для этого ей надо искренне покаяться, и народ ее простит.

До этого сообщалось, что музыканта и фронтмена дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая заподозрили в дискредитации российской армии. Протокол об административном правонарушении был зарегистрирован в Нагатинском суде Москвы 8 июля.

