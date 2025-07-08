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08 июля 2025 в 16:05

На фронтмена Slaughter to Prevail составили протокол о дискредитации армии

Фото: Ilya Moskovets/Global Look Press

Музыканта и фронтмена деткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая заподозрили в дискредитации российской армии, сообщает ТАСС. Протокол об административном правонарушении зарегистрирован в Нагатинском суде Москвы 8 июля. Дата заседания пока не определена.

Протокол в отношении Шиколая А. И. зарегистрирован судом 8 июля. Дата его рассмотрения пока не назначена, — отметили в суде.

Шиколаю вменяют статью 20.3.3 КоАП РФ — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Наказание по ней составляет штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Ранее Следственный комитет и МВД начали проверку в отношении блогерши из Иркутска, которая в своем ролике оскорбила участвующих в СВО российских военных, пожелав им смерти. На видео она также назвала День России «праздником, которым не стоит гордиться», и пообещала «выпить вина», если все военнослужащие погибнут.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий потребовал от Генпрокуратуры и Минцифры проверить нейросеть «Шедеврум» на возможную дискредитацию армии России. По словам политика, приложение отказывается генерировать изображения участников СВО, а при запросе «русский космонавт» выдает астронавтов с флагом США.

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