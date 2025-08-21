Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Нужно покаяться»: продюсер о действиях Пугачевой в случае возвращения в РФ

Продюсер Дзюник заявил, что Пугачевой нужно покаяться в случае возвращения в РФ

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Shutterstock/FOTODOM

Певица Алла Пугачева вполне может вернуться в РФ, так как она не иноагент и не преследуется по закону, сказал продюсер Леонид Дзюник в беседе с NEWS.ru. Он добавил, что для этого ей надо искренне покаяться, и народ ее простит.

Она же не иноагент, а просто гражданка Российской Федерации, у нее здесь есть все счета, она получает в РФ пенсию. Есть такое хорошее выражение: «повинную голову меч не сечет». Если бы она приехала и склонила голову перед всеми и сказала: «Простите, я была неправа», ее бы простили, — сказал Дзюник.

Продюсер добавил, что нужны искренность и честность в словах, но пока Пугачева не собирается это делать и бросается на телевизионное камеры журналистов с оскорблениями. Так было на Кипре, где к ней подошли с расспросами.

