Позор в Грузии, ненависть к России, алкоголь: как сейчас живет Макаревич

Народный артист России Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) расстроился из-за полупустого зала на своем выступлении в Батуми. Зрители подарили ему всего три подсолнуха, из-за чего он отказался с ними общаться и покинул мероприятие. Какие еще новости о музыканте известны?

Почему Макаревич обиделся на поклонников

Грузинские зрители проигнорировали фан-встречу с Андреем Макаревичем в Батуми, сообщил Telegram-канал SHOT. Лидер «Машины времени» с женой Эйнат Кляйн пригласил фанатов на дегустацию вина собственного производства и предложил заплатить за вход около 7,5 тысяч рублей. Однако желающих отведать алкоголь из рук музыканта нашлось немного — зал был полупустым.

Но больше всего расстроил артиста тот факт, что на встрече ему подарили всего три подсолнуха. Как сообщает источник, Макаревич спел три хита, «после чего с понурым видом спешно покинул мероприятие». На прощание он иронично поблагодарил зрителей, что пришли к нему, а не на концерт выступавшей в то же время Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Как живет Макаревич в Израиле

Андрей Макаревич с женой и годовалым сыном уехал из РФ в Израиль, а после начала спецоперации публично осудил действия российских властей. В 2025 году в интервью Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов, Росфинмониторингом — в список террористов и экстремистов) он заявил, что не вернется в РФ, потому что «там воняет». По словам певца, ему «очень мешает, что он русский». Также Макаревич сравнил бывших земляков с «подтявкивающими отходами человеческой жизнедеятельности» и пообещал, что больше не хочет для них петь.

Андрей Макаревич Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Сейчас артист живет недалеко от города Кесария и занимается производством вина. Все сорта напитка он дегустирует вместе с женой.

Певец неоднократно жаловался на медлительность израильтян и высокие цены в стране и признавался, что до сих пор не может привыкнуть к плохому сервису.

Макаревич также отметил, что его аудитория и доходы за границей заметно уменьшились, потому что Европа и Израиль — «это не Россия». Он также посетовал, что в Израиле много бывших россиян, которые продолжают любить РФ. По его словам, они «смотрят российское телевидение, Вову Соловьева, пьют водку и тоскуют».

Что осталось у Макаревича в России

В России у Андрея Макаревича, по его словам, «почти ничего не осталось». Как сообщил портал «Страсти», музыкант владеет долей в продюсерской компании «Самый смак», но она не приносит дохода. ИП, через которое артист проводил все свои гонорары в России, он закрыл. В 2023 году артист также вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича».

По данным SHOT, несмотря на отъезд, артист не стал расставаться с «тайным» домом в Подмосковье стоимостью 70 млн рублей. Как пишет издание, двухэтажный особняк в деревне Подушкино рядом с Барвихой Макаревич приобрел у актера Леонида Ярмольника в 2008 году. Дом площадью 300 кв. м стоит на участке в 1500 кв. м.

Читайте также:

Тайный сын, уход с Первого канала, мнение об СВО: куда пропал Нагиев

Джигарханян стал отцом после смерти? От кого родила Цымбалюк-Романовская

Пугачева, Хаматова, Белый: дети кого из звезд не пойдут в школу 1 Сентября