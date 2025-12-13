Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 04:29

Покинувший РФ музыкант продает иностранцам вино со своим автографом

Макаревич продает в Израиле вино со своим автографом по $600 за бутылку

Андрей Макаревич Андрей Макаревич Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вместе с супругой продает в Израиле коллекционное вино по цене свыше $600 (48 тыс. рублей) за бутылку. Особенностью продукта являются автографы самой пары, выяснил корреспондент РИА Новости.

Так, бутылка красного сухого вина «3 Cats» («Три кота») стоит 2018 шекелей (около $628 долларов). В аннотации указано, что это ограниченный тираж первого винтажа.

Ограниченный тираж первого винтажа Einat Winery с автографами Андрея Макаревича и Эйнат Кляйн... Виноградники расположены на высоте 850 метров в самарийских горах и считаются одними из лучших в Израиле, — говорится в описании.

При этом регион Самария представляет собой часть Западного берега реки Иордан, который Израиль занимает с 1967 года. Территория считается оккупированной согласно международному праву, и палестинцы претендуют на нее для создания собственного государства.

Без автографов музыканта и его супруги аналогичное вино стоит значительно дешевле. За него придется отдать около 200 шекелей ($62 или 5 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что Макаревич прекратил деятельность своего последнего бизнеса в России, после того как суд удовлетворил иск ресторана «Шмак» и отменил охрану товарного знака «Смак». По информации источника, его компания, занимавшаяся защитой бренда и архивами шоу, несколько лет работала с убытками.

Андрей Макаревич
вино
продажи
Автограф
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Группы ВСУ массово бегут из пригорода Северска
Перечислены группы повышенного риска для гонконгского гриппа
Покинувший РФ музыкант продает иностранцам вино со своим автографом
Трамп анонсировал начало нового этапа борьбы с наркотрафиком
Уиткофф проведет важные встречи в Европе
«Полуметровый слой отравы»: откуда химоружие у ВСУ, где оно хранится
Трамп оценил перспективы создания СЭЗ в Донбассе
В Госдуме раскрыли, что делать сотруднику при задержке зарплаты
«Надо избавиться»: в Госдуме выступили против проведения ЕГЭ
США конфисковали военный груз с направлявшегося в Иран судна
«Есть погибший»: в Саратове раскрыли последствия атаки ВСУ
Трамп поразил заявлением об Овальном кабинете
«Хитроумные шахматы» Путина лишили японскую экономику колоссальных сумм
Фон дер Ляйен в истерике: США решили развалить ЕС, что будет делать Россия
В ОП объяснили, могут ли сотрудников заставить работать в Новый год
Роскосмос рассказал, когда можно увидеть разноцветный звездный дождь
Сингапурский бармен стащил с работы 88 бутылок элитного алкоголя
МИД России прокомментировал потерю Северска Украиной
«Мы много сделали»: Трамп подвел промежуточный итог своей работы по Украине
Назван максимальный размер больничного для родителей в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.