Покинувший РФ музыкант продает иностранцам вино со своим автографом Макаревич продает в Израиле вино со своим автографом по $600 за бутылку

Музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вместе с супругой продает в Израиле коллекционное вино по цене свыше $600 (48 тыс. рублей) за бутылку. Особенностью продукта являются автографы самой пары, выяснил корреспондент РИА Новости.

Так, бутылка красного сухого вина «3 Cats» («Три кота») стоит 2018 шекелей (около $628 долларов). В аннотации указано, что это ограниченный тираж первого винтажа.

Ограниченный тираж первого винтажа Einat Winery с автографами Андрея Макаревича и Эйнат Кляйн... Виноградники расположены на высоте 850 метров в самарийских горах и считаются одними из лучших в Израиле, — говорится в описании.

При этом регион Самария представляет собой часть Западного берега реки Иордан, который Израиль занимает с 1967 года. Территория считается оккупированной согласно международному праву, и палестинцы претендуют на нее для создания собственного государства.

Без автографов музыканта и его супруги аналогичное вино стоит значительно дешевле. За него придется отдать около 200 шекелей ($62 или 5 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что Макаревич прекратил деятельность своего последнего бизнеса в России, после того как суд удовлетворил иск ресторана «Шмак» и отменил охрану товарного знака «Смак». По информации источника, его компания, занимавшаяся защитой бренда и архивами шоу, несколько лет работала с убытками.