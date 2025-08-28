Лидер «Машины времени» получил лишь три подсолнуха после выступления Макаревич выступил с тремя песнями на полупустой площадке в Батуми

Лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выступил лишь с тремя песнями на полупустой площадке в грузинском Батуми, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, музыкант со своей женой устроил дегустацию вина собственного производства, стоимость билетов на которую составила 7500 рублей.

По информации канала, зрители обратили внимание на полупустую площадку, где проходило мероприятие. Макаревич сначала много рассказывал об алкоголе, спел три песни, а затем, получив в подарок от гостей лишь три подсолнуха, спешно ретировался, говорится в публикации. Как пишет источник, часть фанатов пришла на мероприятие в футболках с эмблемой украинского трезубца.

Ранее сообщалось, что Макаревич испытывает сложности с продажей билетов на творческие вечера в Грузии. За неделю до мероприятия в Тбилиси раскупили только билеты из первой дешевой категории по 150 лари (около 4500 рублей).

До этого стало известно, что фронтмен группы «Машина времени» владеет элитным коттеджем в Подмосковье. Двухэтажный дом стоимостью 70 млн рублей с участком 1500 квадратных метров расположен в деревне Подушкино. Сам музыкант ранее утверждал, что в России у него ничего не осталось. Соседи рассказали, что видели его в последний раз шесть лет назад, а за недвижимостью присматривают охрана и уборщица.