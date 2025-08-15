Макаревич с трудом набирает публику на свои мероприятия в Грузии Макаревич не может продать билеты на творческие вечера в Тбилиси и Батуми

Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) испытывает сложности с продажей билетов на творческие вечера в Грузии, пишет издание «Страсти». За неделю до мероприятия в Тбилиси раскупили только билеты из первой дешевой категории по 150 лари (около 4500 рублей).

22 августа музыкант намерен представить в грузинской столице вино израильского производства. Однако интерес местных жителей к событию оказался ниже ожидаемого — в продажу лишь недавно поступили билеты из второй корзины по 170 лари, а впереди планируется запуск еще более дорогих категорий за 200 и 250 лари.

Неохотно идут люди и на мероприятие в Батуми, которое должно пройти 24 августа. Местом проведения выбран небольшой ресторан, однако и там зрители раскупили лишь самые дешевые билеты из первой категории.

Ранее стало известно, что фронтмен группы «Машина времени» владеет элитным коттеджем в Подмосковье. Двухэтажный дом стоимостью 70 млн рублей с участком 1500 квадратных метров расположен в деревне Подушкино. Сам музыкант ранее утверждал, что в России у него ничего не осталось. Соседи рассказали, что видели его в последний раз шесть лет назад, а за недвижимостью присматривают охрана и уборщица.