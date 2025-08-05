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05 августа 2025 в 10:26

У Макаревича нашли скрытое в России имущество

SHOT: Макаревич оставил тайный коттедж в Подмосковье за 70 млн рублей

Андрей Макаревич Андрей Макаревич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по-прежнему владеет элитной недвижимостью в Подмосковье. По его информации, музыкант оставил в России двухэтажный коттедж за 70 млн рублей на участке 1500 квадратных метров, который он скрыл от общественности.

Как уточнил канал, дом расположен в деревне Подушкино. Сам Макаревич утверждал, что в России у него ничего не осталось. По словам соседей, последний раз они видели музыканта шесть лет назад, при этом сам участок находится под охраной. На эти цели Макаревич каждый месяц выделят около пяти тысяч рублей. Также за домом присматривает уборщица.

Ранее Макаревич назвал Александру Пахмутову не очень хорошим композитором. Он заявил, что у артистки были хорошие песни, однако ее новые композиции показались ему ужасными.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал лишить Макаревича российского гражданства после оскорбления Пахмутовой. Он также счел песни рокера бездарными.

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