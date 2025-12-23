Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 12:13

Малабо обратилась к Путину с заманчивым предложением

Экваториальная Гвинея предложила РФ провести саммит Россия — Африка

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президенту России Владимиру Путину направлено официальное письмо от руководства Экваториальной Гвинеи с предложением провести на своей территории саммит Россия — Африка, сообщил посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что Экваториальная Гвинея обладает всем необходимым для проведения столь масштабного события.

Мы каждый год проводим три-четыре таких мероприятия. Мы уже проводили саммит Турция — Африка, Арабский мир — Африка, Латиноамериканские государства — Африка. У нас все для этого есть, вся инфраструктура. И мы даже уже отправили специальное письмо главе государства РФ, — подчеркнул дипломат.

Днем ранее Владимир Путин побеседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в двустороннем формате. Встреча состоялась в рамках визита лидеров стран СНГ в Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

Ранее появилась информация, что президент России запланировал совещание по государственной программе вооружений, а также заседание Госсовета по кадровым вопросам. Кроме того, российский лидер вручит государственные награды.

