«Токсичный элемент»: продюсер о неудавшейся фан-встрече Макаревича

Лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) превратился в токсичный элемент из-за своих антироссийских высказываний, заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru он обратил внимание, что артист подорвал свою репутацию, поэтому на встречу в Батуми практически никто не пришел.

По словам эксперта, те, кто остаются фанатами Макаревича, любят его за былую славу. При этом, обратил внимание продюсер, поведение артиста сейчас отталкивает очень многих людей даже среди его поклонников.

Несомненно, он подорвал свою репутацию своими антироссийски настроенными высказываниями и словами в поддержку Украины. Конечно, это сказалось на его репутации и на его деятельности. То есть Макаревич уже стал токсичным элементом, уже неинтересным с точки зрения артиста. Его любят за былую славу. Те, кто еще остались его фанатами, любят его старые песни, а то, какой сейчас Макаревич, это очень многих людей отталкивает, — пояснил Рудченко.

Ранее стало известно, что Макаревич выступил лишь с тремя песнями на полупустой площадке в Батуми. Музыкант со своей женой устроил дегустацию вина собственного производства, стоимость билетов на которую составила 7,5 тыс. рублей.