Бутусов, Евдокимов, Туминас: в Сети перечислили недавно умерших русофобов

Российская актриса Яна Поплавская пожелала оказаться в аду недавно умершему певцу Ярославу Евдокимову за ненависть к России. Кого еще из покойных артистов звезда «Красной Шапочки» обвинила в русофобии?

Что сказала Поплавская о покойных русофобах

В своем Telegram-канале Яна Поплавская отреагировала на новость о смерти 78-летнего заслуженного артиста РФ Ярослава Евдокимова. Актриса напомнила, что умерший от рака легких исполнитель песни «Фантазер — ты меня называла» поддерживал Украину и «ненавидел Россию». По мнению звезды, рожденному на Украине исполнителю «не очень» нравились русские люди, а «рубли российские — очень даже».

В доказательство Поплавская привела сказанные артистом слова после событий 2014 года. Тогда Евдокимов открыто высказался против российского президента Владимира Путина и назвал правительство РФ «кремлевской гоп-компанией». Актриса отметила, что не разделяет «плача Ярославны» в Сети по поводу кончины Евдокимова, которого не стало 22 августа.

«Правда в том, что Евдокимов ненавидел Россию. Россию он видел „уродливой страной“, за которую ему „страшно стыдно“. Зато скакавших на киевском Майдане он горячо поддерживал», — написала в посте Поплавская.

Актриса выразила надежду, что Евдокимов после смерти попадет в ад и окажется «в одном котле с Римасом Туминасом, Юрием Бутусовым и другими русофобами».

Что говорили об СВО Бутусов и Туминас

Бывший главный режиссер Театра имени Вахтангова Юрий Бутусов утонул, купаясь в Черном море во время отпуска, 9 августа. Ему было 63 года. Бутусов уехал из России осенью 2022 года, сообщив из Парижа, что не вернется на работу. В своих последующих интервью режиссер осудил проводимую Россией спецоперацию на Украине, заявив, что 24 февраля 2022 года его мир «растоптали».

Также многократный лауреат премии «Золотая маска» после начала СВО признался, что ощущает «разруху» и «надругательство». По его словам, принять происходящее он не смог.

«Я принимаю это сложное решение — уехать… Я хочу жить, и для меня пересечение границы — это попытка остаться живым. Я почувствовал, что, если я приму это, я буду мертвый», — сказал Бутусов после отъезда из России.

Российско-литовский театральный режиссер Римас Туминас оказался в центре скандала в 2022 году, заявив в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, что хотел бы бомбардировок Москвы и удаления имен российских деятелей культуры «из памяти». Туминас также согласился на помощь в постановке спектакля «Мой друг Бандера» и поддержал предложение провести диверсию в Театре имени Вахтангова, который он возглавлял.

После этого постановки режиссера в некоторых российских регионах были отменены, а сам он оставил должность худрука Театра имени Вахтангова в Москве и уехал в Литву.

Как сообщило издание The Voice, Туминас скончался в Италии в мае 2024 года в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб на фоне продолжительного онкологического заболевания.

