23 августа 2025 в 13:45

«В одном котле»: Поплавская о смерти Евдокимова и Бутусова

Поплавская заявила, что после смерти Евдокимов и Бутусов окажутся в одном котле

Яна Поплавская Яна Поплавская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Скончавшиеся недавно певец Ярослав Евдокимов и театральный режиссер Юрий Бутусов после смерти оказались «в одном котле», написала в Telegram-канала актриса Яна Поплавская. Она добавила, что артист был русофобом и выступал против проведения СВО.

Правда в том, что Евдокимов ненавидел Россию, — написала актриса.

Поплавская также призвала говорить о мертвых либо хорошо, либо правду. По мнению актрисы, Евдокимов не любил Россию, однако хорошо относился к российским зрителям, потому что за счет них зарабатывал себе на жизнь.

Евдокимов умер на 79-м году жизни. Вдова певца Ирина Крапивницкая сообщила, что он скончался из-за рака легких.

Художественный руководитель программы «Шире круг» Ольга Молчанова рассказывала, что перед смертью артист потерял голос. По ее словам, Евдокимову ранее удалили часть правого легкого, он сожалел о согласии на операцию, а голос стал надорванным.

Кроме того, продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что песня «Фантазер» содержала важные для хита элементы — в этой композиции был запоминающийся вирусный припев и метроритм. Эксперт обратил внимание, что сейчас подростки очень любят песни Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой именно за счет настроенческого элемента, и «Фантазер», по его мнению, обладает таким же эффектом.

Яна Поплавская
Юрий Бутусов
смерти
русофобы
