Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 10:42

Ярослав Евдокимов потерял голос перед смертью

Ярослав Евдокимов Ярослав Евдокимов Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов перед смертью потерял голос, сообщила его подруга, художественный руководитель программы «Шире круг» Ольга Молчанова в беседе с aif.ru. По ее словам, певцу ранее удалили часть правого легкого, и он сожалел о согласии на операцию, а голос стал надорванным.

Но я слышала. Он стал какой-то очень высокий, немножко такой болезненный высокий голос, как мне показалось, — отметила Молчанова.

Евдокимов умер на 79-м году жизни. Вдова певца Ирина Крапивницкая сообщила, что он скончался из-за рака легких.

Евдокимов родился в ноябре 1946 года в Ровно. Значительная часть жизни, в том числе его становление как артиста, прошла в Белоруссии. Пик популярности певца пришелся на 1990-е годы, когда он переехал в Москву и стал солистом «Мосэстрады». С Анатолием Поперечным и Александром Морозовым Евдокимов записал свои самые известные хиты «Фантазер» и «Калины куст».

Ранее стло известно о смерти исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня» и члена Совета по правам человека Кирилла Вышинского. Он скончался на 59-м году жизни из-за последствий тяжелой болезни.

голоса
потери
певцы
артисты
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские военные отомстили сослуживцам залпом ракет за передачу координат
Поставки российского газа в Армению через Грузию возобновились
«Прорываться будут с автоматами»: Украине предрекли открытие второго фронта
США стали добывать нефть в одной ближневосточной стране
Трамп планирует разрушить устои и устроить финансовую бурю
В МЧС назвали количество подземных толчков на Камчатке за сутки
Ярослав Евдокимов потерял голос перед смертью
В Госдуме раскрыли отношение депутатов к запрету вейпов
Случайный прохожий спас пятилетнюю девочку от стаи бродячих собак
В Гидрометцентре раскрыли причину «холода» в столице
В МИД высказались об эвакуации россиян из сектора Газа
В Сети появились кадры допроса соучастника убийства генерала Москалика
Аналитики выступили с тревожным заявлением о гречихе в России
Глава СЖР высказался о смерти Кирилла Вышинского
Бельгиец сломал ногу на опасной высоте во время восхождения в гору
Томленые помидоры в масле с медом и апельсином: авторский рецепт на зиму
Экономист раскрыл, как микропокупки бьют по кошельку россиян
В ДНР рассказали, зачем бойцы ВСУ заползают в водопроводные трубы
«Это моя цель»: Путин рассказал о своей заветной мечте
Террорист из «Крокуса» агрессивно заставляет сокамерника принять ислам
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.