Ярослав Евдокимов потерял голос перед смертью

Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов перед смертью потерял голос, сообщила его подруга, художественный руководитель программы «Шире круг» Ольга Молчанова в беседе с aif.ru. По ее словам, певцу ранее удалили часть правого легкого, и он сожалел о согласии на операцию, а голос стал надорванным.

Но я слышала. Он стал какой-то очень высокий, немножко такой болезненный высокий голос, как мне показалось, — отметила Молчанова.

Евдокимов умер на 79-м году жизни. Вдова певца Ирина Крапивницкая сообщила, что он скончался из-за рака легких.

Евдокимов родился в ноябре 1946 года в Ровно. Значительная часть жизни, в том числе его становление как артиста, прошла в Белоруссии. Пик популярности певца пришелся на 1990-е годы, когда он переехал в Москву и стал солистом «Мосэстрады». С Анатолием Поперечным и Александром Морозовым Евдокимов записал свои самые известные хиты «Фантазер» и «Калины куст».

