Раскрыта причина смерти автора песни «Фантазер»

Народный артист Белорусской ССР, заслуженный артист России, автор песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов скончался из-за рака легких, сообщает ТАСС со ссылкой на вдову певца Ирину Крапивницкую. Артисту было 78 лет.

Это случилось неожиданно, несколько часов назад. 1,5 года Ярослав болел раком легких, — сказала Крапивницкая.

Евдокимов родился в ноябре 1946 года в Ровно. Значительная часть жизни, в том числе его становление как артиста, прошла в Белоруссии. Пик популярности певца пришелся на 1990-е годы, когда он переехал в Москву и стал солистом «Мосэстрады». С Анатолием Поперечным и Александром Морозовым Евдокимов записал свои самые известные хиты «Фантазер» и «Калины куст».

Ранее в США ушла из жизни писательница Сара Сэлли Бингхэм, ей было 88 лет. Причиной смерти стал инсульт. Сара Бингхэм написала две книги мемуаров, семь романов, а также выпускала сборники с рассказами и пьесы. Первую книгу она опубликовала еще в 1960 году. По ее произведениям ставят постановки в театрах США. Среди них — спектакль о Елене Блаватской «Опасная личность». Женщина потеряла обоих братьев еще в юности, а в 2017 году трагически погиб ее младший сын — он насмерть замерз в горах.