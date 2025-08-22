Продюсер объяснил феномен популярности песни «Фантазер»

Песня «Фантазер» автора и исполнителя Ярослава Евдокимова, о смерти которого стало известно 22 августа, содержала важные для хита элементы, заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что в этой композиции был запоминающийся вирусный припев и метроритм.

Царство небесное Ярославу, любимый певец моей бабушки был. Эта песня являлась несомненным хитом. В ней присутствовали все элементы хитовости. Запоминающийся вирусный припев по мелодии, метроритм с точки зрения текста к музыке, то есть именно сложение всех этих элементов, текста, музыки, запоминающейся мелодии и определенного настроенческого момента, — пояснил Рудченко.

Продюсер обратил внимание, что сейчас зумеры очень любят песни Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой именно за счет настроенческого элемента. По его словам, песня «Фантазер» обладает таким же эффектом.

Сейчас зумеры очень любят песни той же Кадышевой, Булановой именно за настроенческие моменты, то есть элементы радости определенные при прослушивании подобных произведений. Этот элемент также присутствовал в песне «Фантазер», то есть она давала настрой и легко запоминалась. Это являлось как раз-таки хитовым содержанием данной песни, — заключил критик.

Евдокимов ушел из жизни в возрасте 78 лет. О смерти артиста сообщила его вдова Ирина. Информацию о дате и месте прощания она пока раскрывать не стала.