Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 14:15

Продюсер объяснил феномен популярности песни «Фантазер»

Продюсер Рудченко: песня «Фантазер» содержала важные для хита элементы

Ярослав Евдокимов Ярослав Евдокимов Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Песня «Фантазер» автора и исполнителя Ярослава Евдокимова, о смерти которого стало известно 22 августа, содержала важные для хита элементы, заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что в этой композиции был запоминающийся вирусный припев и метроритм.

Царство небесное Ярославу, любимый певец моей бабушки был. Эта песня являлась несомненным хитом. В ней присутствовали все элементы хитовости. Запоминающийся вирусный припев по мелодии, метроритм с точки зрения текста к музыке, то есть именно сложение всех этих элементов, текста, музыки, запоминающейся мелодии и определенного настроенческого момента, — пояснил Рудченко.

Продюсер обратил внимание, что сейчас зумеры очень любят песни Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой именно за счет настроенческого элемента. По его словам, песня «Фантазер» обладает таким же эффектом.

Сейчас зумеры очень любят песни той же Кадышевой, Булановой именно за настроенческие моменты, то есть элементы радости определенные при прослушивании подобных произведений. Этот элемент также присутствовал в песне «Фантазер», то есть она давала настрой и легко запоминалась. Это являлось как раз-таки хитовым содержанием данной песни, — заключил критик.

Евдокимов ушел из жизни в возрасте 78 лет. О смерти артиста сообщила его вдова Ирина. Информацию о дате и месте прощания она пока раскрывать не стала.

песни
музыка
артисты
продюсеры
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности дешевой формы для школы
Агенты ФБР ворвались в дом соратника Трампа
Стало известно, где простятся с Ярославом Евдокимовым
Найдена истинная причина ударов Украины по «Дружбе»
Уголовные дела в отношении застройщика «Самолет» отменили
Лавров поделился подробностями о возможной встрече Путина и Зеленского
В Германии назвали возможных участников подрыва «Северных потоков»
Альпинисты не стали идти на горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Популярный ведущий рассказал, как он совмещает работу и личную жизнь
Лавров раскрыл, на что согласилась Россия после саммита на Аляске
Стоматолог назвала неожиданную причину боли в зубах
Лукашенко раскрыл неожиданную деталь разговора с Путиным об ударе по Киеву
В Госдуме раскрыли судьбу «Орешника» после завершения СВО
Лукашенко пошутил о врагах на проводе во время звонка с Трампом
Дайверы очистили подводную статую Христа необычным методом
Генерал рассказал, против чего ВСУ выставляют F-16 и Mirage 2000 в зоне СВО
Стало известно, сколько украинцев хотят возвращения границ 1991 года
«Целью была не Россия»: в Венгрии нашли еще одну причину атаки на «Дружбу»
Флаг России площадью 2000 квадратных метров развернули в центре Мариуполя
Страна с крупной армией захотела отправить военных на Украину
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.