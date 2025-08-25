Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 10:56

Российские «Герани» разнесли Сумы и Шостку: удары по Украине 25 августа

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Армия России нанесла удар БПЛА по военной промышленности Украины. Сколько дронов и ракет было запущено по целям 25 августа, где были попадания, что известно?

Сколько БПЛА и ракет запущено по целям на Украине 25 августа

Воздушные силы ВСУ утверждают, что в ночь на 25 августа ВС РФ выпустили по целям на Украине 104 ударных БПЛА типа «Герань-2» и беспилотников — имитаторов целей.

Украинские военные подтверждают попадания БПЛА в 15 локациях.

«В эпицентре ночных ударов „Гераней“ этой ночью были объекты ВСУ и военной промышленности Украины в Сумской области, включая Сумы и Шостку, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях, а также на контролируемой ВСУ территории ДНР», — указывает Telegram-канал «Герань цветущая».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где были удары по Украине в ночь на 25 августа, что известно

Telegram-канал LOSTARMOUR приводит список мест, где были зафиксированы удары дальними средствами поражения ВС РФ в ночь на 25 августа.

В Сумской области под ударом оказались цели в районе Сум, Белополья, Шостки и Ромнов.

«Вследствие взрывов обесточены населенные пункты Сумского района, без света осталась часть Белопольской и Ворожбянской общин», — сообщил начальник украинской администрации Олег Григоров.

В Харьковской области — окрестности Харькова, Новодонецкое и Великий Бурлук.

В Черниговской области под удар попали окрестности Чернигова, район Мены, а также цели около Новгорода-Северского.

В Днепропетровской области мощный удар зафиксирован в районе Межевой.

На неподконтрольной России территории Донбасса удары наносились в районе Доброполья, где ВС РФ отбили контратаку ВСУ, а также в Лиманском районе, Новодонецком и Славянске.

Telegram-канал «Донбасский партизан» подробно рассказал о целях ударов в Славянске ночью 25 августа.

Фото: Социальные сети

«Около 01:00 российские войска нанесли удары с применением беспилотников „Герань-2“ по замаскированным объектам противника в районе улицы Торской в Славянске. Бывший детский сад использовался противником как пункт временной дислокации личного состава; здание Славянского учебно-производственного предприятия (УПП) Украинского общества слепых (УТОС), которое было переоборудовано под логистический склад и техническую базу снабжения; а также городская баня, которая была переоборудована в тыловой медико-санитарный пункт СБУ.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев назвал главные цели российских ударов в ночь на 25 августа.

«Север (Сумы, Чернигов): удары по населенным пунктам с развитой ж/д логистикой и ПВД — признак присутствия „тяжелых“ резервов (артиллерия, мехподразделения, РЭБ/ПВО). Восток (Харьков, Славянск-Краматорск): системное давление по производственным и складским зонам, а также по районам, где традиционно формируются БТГр перед перегоном к линии боевого соприкосновения. Юг (Херсон): артудары по городу плюс фиксированные попытки вражеских ДРГ и малые десанты в районе Голой Пристани — разведка боем, поиск „дыр“ в охране плавней и переправ», — утверждает Лебедев.

По версии координатора подполья, ВС РФ наносят ночные удары с расчетом сорвать попытки ВСУ накопить резервы близ передовой и начать новое контрнаступление.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Валентин Меликов
В. Меликов
