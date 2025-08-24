У альпинистки Наговицыной появился шанс выжить? Подробности, новая операция

В понедельник, 25 августа, спортсменку со сломанной ногой Наталью Наговицыну попытаются достать с пика Победы в Киргизии, заявила член Федерации альпинизма России (ФАР) Анна Пиунова. Что об этом известно, есть ли у альпинистки шанс выжить?

Что известно об операции по спасению Наговицыной 24 августа

Пиунова сообщила, что на пике Победы в Киргизии 25 августа должна быть хорошая погода и это будет последний ясный день в этом сезоне. По ее словам, на вершину, где застряла россиянка Наговицына, отправят дрон, который снимет местность. Если альпинистка подаст признаки жизни, ее попытаются эвакуировать с вершины с помощью еврокоптера под управлением пилота из Италии. Операцию проводит частная спасательная компания.

До этого вице-президент ФАР Александр Пятницин заявил, что на сегодняшний день нет подтверждений гибели Наговицыной.

«Что будет дальше, зависит от погоды, от условий. Жива она или нет — неизвестно, врач к ней не подходил. Сколько придется ждать до этого момента, неизвестно», — сказал он.

Telegram-канал SHOT ранее утверждал, что альпинистка, застрявшая на пике Победы, погибла. По его информации, ее тело эвакуируют с высоты 7 тыс. метров после нормализации погодных условий.

Председатель комиссии по классическому альпинизму ФАР Александр Яковенко говорил, что сезон восхождений на пик Победы завершен, потому спасатели свернут лагерь у подножия горы.

«Сейчас спасать там уже некого, только доставать. Сезон завершен, следующий начнется в конце июня следующего года. Раньше этого срока никто уже туда не пойдет, лагерь также в ближайшее время уберут, если еще не убрали», — отметил Яковенко.

Он подчеркнул, что группа Наговицыной была обречена из-за неподготовленности к восхождению. По его мнению, приняв такое решение, альпинисты взяли ответственность за себя и своих близких и возложили ее на спасателей. Эксперт добавил, что на пике Победы лежит много тел людей, погибших там с 1960-х годов.

По словам Пиуновой, у Наговицыной есть еще один шанс на спасение.

Есть ли вероятность найти Наговицыну живой?

Завотделением профилактики Красногорской больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева сообщила NEWS.ru, что на высоте 7000 метров температура часто колеблется от минус 20 до минус 40 градусов. Она отметила, что с научной точки зрения выживание в таких условиях невозможно.

«При этом неизвестен предел человеческих возможностей в экстремальных условиях. В любом случае могут развиться серьезные последствия и восстановление потребует годы. Они могут быть катастрофичными», — сказала Сысоева.

По ее словам, в первую очередь это обморожение конечностей, из-за чего может потребоваться даже ампутация, хронические повреждения легких из-за кислородного голодания, нарушение когнитивных функций вследствие отека или ишемии мозга и истощение всего организма.

Реаниматолог Андрей Звонков в беседе с NEWS.ru заметил, что о смерти можно говорить лишь тогда, когда найдут труп.

«Если у нее есть еда и хоть немного воды, то шанс остается. Важно, чтобы была защита от ветра. В таком случае, возможно, у нас две-три недели в запасе», — пояснил Звонков.

Яковенко до этого заявил, что в случае если Наговицыну найдут живой, это будет чудом.

«Это большая проблема, это трагедия. Если кто‑то спасет — это будет чудо. Если она останется живая — это будут два разных чуда», — сообщил он.

Что случилось с Наговицыной

47-летняя Наговицына получила травму 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня. Она сорвалась, упала на острый гребень и сломала ногу. На помощь россиянке отправились альпинист из Германии и итальянец Лука Синигилья. 13 августа они принесли женщине спальник, горелку, еду и газовый баллон, и сами были вынуждены заночевать в ее палатке. На следующий день при спуске итальянец получил обморожение рук. Несмотря на это, альпинисты во второй раз попытались спасти женщину. На следующее утро Луке стало плохо, и 15 августа он скончался, предположительно, из-за отека мозга.

16 августа для эвакуации альпинистов был привлечен военный вертолет Ми-8. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе одного гражданина России.

Все дальнейшие спасательные операции стали стали невозможными или осложнялись из-за погодных условий.

