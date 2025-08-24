Грядет новая пандемия коронавируса? Что за штамм «стратус», чем опасен

В России увеличилось число случаев заражения новым вариантом коронавируса «стратус», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чем он опасен, как от него защититься, грядет ли новая пандемия?

Что известно о штамме коронавируса «стратус»

По данным Роспотребнадзора на 23 августа, зарегистрировано 384 случая заражения «стратусом». В Москве его фиксируют с мая. Общая доля от всех вирусных заболеваний на конец июля — 22%.

По словам Поповой, количество случаев заражения «стратусом» увеличивается каждый день.

«Их уже было и 300, и 384, а будет еще больше», — отметила она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что «стратус» характеризуется повышенной контагиозностью, то есть более высокой заразностью по сравнению с предыдущими штаммами. Однако течение болезни остается легким, а новый вариант не принес каких-либо необычных симптомов.

«Для того чтобы выжить, он [штамм] должен приобрести какие-то особые свойства. Вот этими особенностями на сегодняшний день становится большая контагиозность», — сказала Попова.

Опасен ли штамм «стратус», как защититься, симптомы

Вместе с тем глава ведомства уточнила, что последствия коронавирусной инфекции могут быть разными. Поэтому следует соблюдать меры профилактики и бережно относиться к своему здоровью.

Академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что симптомы нового штамма коронавируса «стратус» похожи на те, которые характерны для его предшественников. Среди них — повышение температуры тела, слабость, озноб, насморк, головные боли и сухой кашель. В некоторых случаях у человека нарушается обоняние, начинает першить в горле и появляется дискомфорт в животе.

Онищенко предупредил, что осенний подъем заболеваемости COVID-19 в России точно будет. Однако данный субтип коронавируса, по его словам, уже исчерпал свой пандемический потенциал.

Чтобы защититься от «стратуса», достаточно придерживаться стандартных правил, продолжил академик.

«Следует одеваться по погоде, а также при необходимости носить медицинские маски, например, если дома уже кто-то заболел. А также необходимо придерживаться режима сна и правильно питаться», — сказал Онищенко.

Также он посоветовал поставить сезонную прививку от гриппа. Вакцина уже доступна в регионах, и эпидемиолог рекомендовал воспользоваться этой возможностью.

Telegram-канал INSIDER BLACK пишет, что «власти пытаются представить вспышку как сезонный грипп», однако «угроза куда серьезнее».

«По словам собеседников, симптомы "стратуса" часто маскируются под ОРВИ, но течение болезни тяжелее, а осложнения фиксируются даже у молодых пациентов. Врачи в регионах получили закрытые указания не использовать слово "коронавирус" в диагнозах, а в отчетах указывать "вирусную инфекцию". <...> Для властей ключевая задача — не допустить хаоса и негативной реакции возрождающейся экономики», — указывают авторы канала, отмечая, что вакцины от вируса нет.

