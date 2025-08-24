Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Группа туристов пропала у вулкана на Курилах: что известно, список

Зона отдыха с термальными источниками у вулкана Баранского. Итуруп, Курильские острова. Россия Зона отдыха с термальными источниками у вулкана Баранского. Итуруп, Курильские острова. Россия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туристическая группа из 10 человек не вышла на связь в районе действующего вулкана Баранского на острове Итуруп, сообщил глава Курильского округа Сахалинской области Константин Истомин. Что об этом известно?

Что известно о пропавших туристах на острове Итуруп

По словам Истомина, информация о пропавших поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу, к поискам привлекли спасателей и сотрудников полиции.

«Туристическая группа из 10 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского. <…> Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа», — заявил он в Telegram-канале.

Глава Курильского округа добавил, что в ближайшее время к ним присоединятся военные из гарнизонов Горное и Горячие Ключи. Всего на данный момент в операции задействовано шесть человек.

По данным Telegram-канал Baza, среди пропавших — девять женщин и один мужчина-сопровождающий. Они планировали совершить восхождение на вулкан Баранского (его высота — около 1125 метров), но перестали выходить на связь поздно вечером 23 августа.

Начальник ЕДДС Курильского муниципального округа Марина Кузьмина рассказала каналу, что проводник, который встречал путешественников на маршруте, заявил, что те не пришли на точку сбора.

Вид на вулкан Баранского на острове Итуруп в Сахалинской области Вид на вулкан Баранского на острове Итуруп в Сахалинской области Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

«Проводник ждал их там около шести часов. <...> Одна из девушек из этой группы осталась в лагере: у нее была травма, ее уже забрали в больницу», — отметила Кузьмина.

Позже Baza опубликовала список пропавших во время восхождения на вулкан Баранского на Итурупе туристов.

Среди них четверо из Санкт-Петербурга. Это Валерий Федосов (36 лет), который вел группу из девяти женщин, а также Марина Дронова (39 лет), менеджер Инна Степанова (30 лет) и управляющая в ЖК Полина Подоляко (29 лет). Четверо из Перми: младший научный сотрудник УрО РАН Ирина Тюлькина (29 лет), врач-хирург Екатерина Кайнова (32 года), Татьяна Сидорова (50 лет) и Юлия Зарубина (40 лет). Пропавшими также значатся Татьяна Обжорина (45 лет) из города Касли и врач-косметолог из Самары Регина Белал (33 года). Официального подтверждения этой информации не было.

Telegram-канал Mash подтвердил, что все туристы были иногородними, и добавил, что они не уведомили официально о походе, хотя должны были указать время и маршрут движения.

Истомин около 11:00 мск сообщил, что поиски пропавшей группы продолжаются.

«К сожалению, сложные погодные условия — низкая облачность, морось и густой туман — серьезно затрудняют проведение поисковых мероприятий», — подчеркнул он.

