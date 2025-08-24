Ситуация в аэропортах РФ 24 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере

Из-за атаки БПЛА ВСУ в российских регионах вновь была ограничена работа аэропортов. Какова ситуация сегодня, 24 августа, где наблюдаются задержки и отмены рейсов?

Ситуация в аэропортах России сегодня, 24 августа, где ограничивали работу аэропортов

23 августа в 23:20 мск Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Волгограда. В три утра 24 августа перестали принимать и отправлять рейсы аэропорты Самары и Саратова. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В 03:35 ограничения сняли с воздушной гавани Ижевска, которые вводили в 20:10 предыдущего дня.

«В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — заявил представитель Росавиации.

В 03:37 заработал аэропорт Калуги, он не принимал и не отправлял рейсы с 11 утра 23 августа. Далее, в 03:40, были сняты ограничения с аэропорта Кирова (действовали с 19:14 23 августа). За это время на запасные аэродромы ушли два самолета.

Следом заработал аэропорт Нижнего Новгорода (ограничения действовали с 22:06). В период действия ограничений на запасной аэродром ушли тоже два самолета.

Воздушную гавань Саратова открыли в 03:51 после введения ограничений, затем, в 04:11, аэропорт Пензы.

Аэропорт Ульяновска заработал в 04:49, ограничения действовали с 19:52 23 августа. За это время на запасной аэродром ушел один самолет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушную гавань Волгограда открыли только в 05:55. В период действия ограничений на запасной аэродром ушли три самолета.

Одновременно с этим стало известно о снятии ограничений с аэропорта Казани, они действовали с 19 часов предыдущего дня. За это время на запасные аэродромы ушли 12 самолетов.

В 06:15 Росавиация объявила о временном прекращении работы аэропорта Пскова, ее возобновили только в 10:52.

В восемь утра были сняты ограничения с аэропорта Нижнекамска, Самары и Тамбова. В воздушной гавани Калуги их ввели в 10 утра. В это же время возобновил работу петербургский аэропорт Пулково (ограничения действовали с 14 часов предыдущего дня). Прием и выпуск рейсов в Петербурге осуществляется по согласованию с соответствующими органами.

Где наблюдаются отмены и задержки рейсов 24 августа

Утром сообщалось, что свыше 60 рейсов задерживается более чем на два часа в петербургском аэропорту Пулково. Об этом заявили в пресс-службе авиагавани. Аэропорт работал в условиях ограничений воздушного пространства около 18 часов, 39 рейсов ушли на запасные аэродромы.

В официальном Telegram-канале аэропорта рассказали, что пассажирам, которые вынуждены ожидать рейса, раздали более тысячи бутылок воды. Также по необходимости аэропорт предоставляет питание и размещение в гостиницах.

Судя по онлайн-табло Шереметьево, в воздушной гавани за ночь отменили 21 рейс: это коснулось вылетов в Пензу, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Ульяновск, Самару, Нижнекамск, Калининград, Петербург, Минеральные Воды, Пермь, Сочи, Екатеринбург и Ставрополь. Также порядка 28 рейсов задерживают вылет.

В аэропорте Внуково отменили 10 рейсов: в Петербург, Стамбул, Анталью, Измир, Бодрум, Даламан и Наманган. Задержаны ночные рейсы в Петербург, Ульяновск, Казань, Анталью, Баку, Газипашу, Стамбул и Калининград.

В аэропорту Сочи за ночь отменили один рейс в Пензу. Также задерживаются вылеты в Петербург, Казань, Омск, Москву, Челябинск, Анталью, Самару и Иваново. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Петербурга, Сургута, Москвы, Кирова, Махачкалы, Стамбула, Тель-Авива, Саранска и Омска.

