24 августа 2025 в 09:43

В Пулково описали обстановку в аэропорту на фоне массовой задержки рейсов

Свыше 60 авиарейсов задерживаются в Пулково более чем на два часа

Аэропорт Пулково Аэропорт Пулково Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Свыше 60 рейсов задерживаются более чем на два часа в петербургском аэропорту Пулково, сообщили в пресс-службе авиагавани. Аэропорт работает в условиях ограничений воздушного пространства уже около 18 часов, 39 рейсов ушли на запасные аэродромы.

Несмотря на это, ситуация в терминале Пулково остается спокойной. На кадрах, опубликованных в официальном Telegram-канале оператора, видно, что люди спокойно ждут вылета, никакого столпотворения нет.

Также в Пулково предупредили о временном прекращении регистрации на рейсы внутренних линий и ограничении прохода в «чистую» зону. По словам представителей воздушной гавани, это вынужденная мера для обеспечения комфортного размещения пассажиров.

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт Тамбов снял ограничения на прием и выпуск самолетов. Воздушная гавань возобновила работу 24 августа около 08:30 мск. Также примерно в 08:20 мск к работе вернулся аэропорт Самары (Курумоч). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

До этого стало известно, что в аэропорту Кольцово сломался самолет, выполняющий рейс из Екатеринбурга в Москву. По словам пассажиров, лайнер выехал на рулежную дорожку, однако из его правого двигателя начал валить дым. В связи с этим воздушное судно вернули к терминалу, где прямо на месте начались ремонтные работы.

Пулково
аэропорты
авиарейсы
самолеты
