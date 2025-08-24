Аэропорты Самары и Тамбова вернулись к обслуживанию авиарейсов

Международный аэропорт Тамбов снял ограничения на прием и выпуск самолетов, заявил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, воздушная гавань возобновила работу 24 августа около 08:30 по московскому времени.

Аэропорт Тамбов (Донское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул представитель ведомства.

Также около 08:20 мск к работе вернулся аэропорт Самары (Курумоч). Как уточнил Кореняко, в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов. Пресс-секретарь Росавиации отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее сообщалось, что, исходя из соображений безопасности, самолеты какое-то время не обслуживали аэропорты Нижнекамска, Пскова, Волгограда и Саратова. Всего за сутки под временные ограничения на полеты подпало более 10 воздушных гаваней по всей России.

До этого стало известно, что авиакомпаниям «Россия» и «Победа» пришлось вносить изменения в расписание полетов в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства. Ограничения затронули аэропорты центральной части России, включая воздушную гавань Санкт-Петербурга.