Российский аэропорт временно прекратил работу

Аэропорт Волгограда временно прекратил работу, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его данным, воздушная гавань ввела ограничения на прием и выпуск самолетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Ранее воздушные гавани Волгограда и Саратова также приостановили работу из-за введенных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации также пояснил, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Всего за сутки под временные ограничения на полеты попали более 10 воздушных гаваней по всей России.

До этого стало известно, что силы ПВО сбили два дрона в Ленинградской области: в Киришах и Гатчине. В связи с этим губернатор региона Александр Дрозденко попросил людей не ходить в общественные места и держаться подальше от промышленных зон из-за повышенной угрозы.

В Минобороны между тем отметили, что ВСУ в ночь на 23 августа атаковали три региона с помощью семи БПЛА. Средства противовоздушной обороны сбили над Ростовской областью четыре дрона. Еще два беспилотника уничтожили над Волгоградской областью и один — над Краснодарским краем.