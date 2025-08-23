Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 23:51

Российский аэропорт временно прекратил работу

Росавиация: аэропорт Волгограда временно не принимает самолеты

Самолеты МС-21 Самолеты МС-21 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Волгограда временно прекратил работу, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его данным, воздушная гавань ввела ограничения на прием и выпуск самолетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Ранее воздушные гавани Волгограда и Саратова также приостановили работу из-за введенных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации также пояснил, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Всего за сутки под временные ограничения на полеты попали более 10 воздушных гаваней по всей России.

До этого стало известно, что силы ПВО сбили два дрона в Ленинградской области: в Киришах и Гатчине. В связи с этим губернатор региона Александр Дрозденко попросил людей не ходить в общественные места и держаться подальше от промышленных зон из-за повышенной угрозы.

В Минобороны между тем отметили, что ВСУ в ночь на 23 августа атаковали три региона с помощью семи БПЛА. Средства противовоздушной обороны сбили над Ростовской областью четыре дрона. Еще два беспилотника уничтожили над Волгоградской областью и один — над Краснодарским краем.

Росавиация
Волгоград
ограничения
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евпатий Коловрат: что пророчат белки, вороны и туманы 24 августа
Пелагея пропустила собственный концерт в Выборге
Более полусотни БПЛА уничтожили на регионами России
В Индии сделали резкое «предложение» Западу из-за России
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Белгородской области
В РФПИ напомнили, как западные СМИ обвиняли Россию в подрыве «СП»
Российскому кино предсказали возвращение к корням после СВО
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 августа 2025 года
Увлечение Маском, новая любовь, забвение: где сейчас Александр Руцкой
«Мы упали»: спасатель рассказал о «посадке» борта при спасении альпинистки
Терроризм, иноагентство, секс с детьми: в чем обвиняют блогера Маркаряна
Российский аэропорт временно прекратил работу
Необычное лечо с яблоками и корицей — лучший рецепт сезона
«Безумие!»: Макрона раскритиковали за идею о войсках для Украины
В ОП предположили, как продавцы вейпов будут скрывать свой бизнес
Складываю кабачки и апельсин в кастрюлю — результат изумляет
Перечислены условия, на которых Украина получит гарантии безопасности
Как собрать ребенка в 1-й класс: полный список
Российские авиакомпании вынужденно корректируют расписание рейсов
Французский политик назвал силы, которые нужно перебросить на Украину
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.