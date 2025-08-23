Над тремя регионами России сбили семь украинских беспилотников

Вооруженные силы Украины в ночь на субботу, 23 августа, атаковали беспилотными летательными аппаратами три региона России, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в период с полуночи до 01:40 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны сбили семь целей.

В течение прошедшей ночи с полуночи до 01:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше половины беспилотников противник запустил по Ростовской области. Над регионом сбили четыре цели. Еще два дрона уничтожили над территорией Волгоградской области и один — над территорией Краснодарского края.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об атаке БПЛА на Чертковский, Шолоховский и Миллеровский районы. В результате падения обломков сбитых дронов возникли пожары, их удалось потушить. При этом никто из мирных жителей не пострадал.