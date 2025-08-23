Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россиян в одном регионе попросили не посещать общественные места из-за БПЛА

Губернатор Дрозденко: в Ленинградской области силы ПВО сбили два БПЛА

Средства противовоздушной обороны смогли уничтожить два дрона в Ленинградской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. По его данным, БПЛА были сбиты в районе Киришей и Гатчины. Согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате инцидента нет. На этом фоне глава региона призвал граждан воздержаться от посещения общественных мест.

Учитывая текущую ситуацию по количеству БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области, прошу воздержаться от нахождения вблизи промышленных зон и предприятий, а также посещения общественных мест, — написал губернатор.

В ночь на 23 августа Вооруженные силы Украины совершили атаку беспилотными летательными аппаратами на три российских региона. Как сообщило Министерство обороны РФ, в период с 00:00 до 01:40 по московскому времени средствами противовоздушной обороны было уничтожено семь воздушных целей. Более половины дронов были направлены на Ростовскую область, где сбили четыре беспилотника. Над территорией Волгоградской области уничтожили две воздушные цели, а над Краснодарским краем — одну.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаках БПЛА на Чертковский, Шолоховский и Миллеровский районы. В результате падения обломков сбитых дронов возникли возгорания, которые были оперативно ликвидированы.

