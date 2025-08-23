Российские авиакомпании вынужденно корректируют расписание рейсов

Авиакомпании «Россия» и «Победа» вынужденно вносят изменения в расписание полетов в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства. Ограничения затрагивают аэропорты центральной части России, включая воздушную гавань Санкт-Петербурга, сообщили представители перевозчиков в официальных Telegram-каналах.

В связи с временными ограничениями, введенными 23 августа на использование воздушного пространства в районах аэропортов центральной части России, в том числе в аэропорту Санкт-Петербурга, авиакомпания «Россия» вынужденно корректирует расписание полетов, — говорится в сообщении.

Аналогичная информация появилась в Telegram-канале «Победы». Авиакомпании принимают все необходимые меры для минимизации неудобств. Пассажиров задержанных рейсов обслуживают в строгом соответствии с Федеральными авиационными правилами. Им предоставляется питание и напитки.

Авиакомпании рекомендуют пассажирам следить за актуальной информацией на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием», а также обращать внимание на объявления в аэропортах. Ограничения носят временный характер.

Ранее сообщалось, что из-за ограничений в работе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге на запасные площадки ушли более 30 рейсов. Кроме того, еще 50 самолетов задержались с вылетом.