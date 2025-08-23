Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково

Из-за ограничений в работе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге на запасные площадки ушли более 30 рейсов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Кроме того, еще 50 самолетов задержались с вылетом.

Аэропорт Пулково функционирует в условиях ограничения воздушного пространства в течение шести часов. На текущий момент на запасные аэропорты ушли более 30 рейсов, задержано более 50 рейсов, — говорится в сообщении.

В терминалах аэропорта сохраняется спокойная обстановка, рассказали в пресс-службе. Пассажиры обеспечиваются всеми необходимыми услугами согласно федеральным авиационным правилам: питанием, напитками и размещением в гостиницах при необходимости. Для повышения комфорта в период ожидания организованы дополнительные места для размещения (складные сиденья, коврики, скамьи), бесплатная раздача воды, а также бесплатное размещение семей с детьми в бизнес-салонах при наличии мест.

Ранее в аэропорту Пензы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Представитель Росавиации Артем Кореняко подтвердил введение этих мер. Однако сроки и другие подробности раскрывать не стал.