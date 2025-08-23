В российском регионе перестали принимать самолеты Росавиация: ограничения на прием и вылет самолетов введены в аэропорту Пензы

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Пензы, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, данные меры были приняты с целью обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отметил представитель ведомства.

В субботу, 23 августа, несколько российских аэропортов ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, нижегородский аэропорт Стригино приостановил работу в связи с мерами по обеспечению безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения были введены в петербургском аэропорту Пулково, где задержалось около 60 рейсов, включая международные направления в Баку, Ереван, Санью и Батуми.

Воздушная гавань Волгограда также временно ограничила прием и выпуск воздушных судов. Артем Кореняко пояснил, что принятые меры направлены на гарантирование безопасности авиационных операций. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о статусе рейсов у своих перевозчиков до завершения необходимых мероприятий по нормализации работы аэропортов.