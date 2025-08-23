Нижегородский аэропорт временно прекратил работу

В субботу, 23 августа, нижегородский аэропорт Стригино временно приостановил работу, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничения связаны с обеспечением мер безопасности.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

Ранее аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге перестал принимать и отправлять рейсы. Это также необходимо для обеспечения безопасности полетов. Позднее выяснилось, что в воздушной гавани задерживаются около 60 рейсов. Вылет приостановили в том числе для нескольких международных направлений — в Баку, Ереван, Санью, Батуми.

Между тем губернатор Ленобласти Александр Дрозденко написал, что силами ПВО был уничтожен вражеский беспилотник в Тосненском районе. Обошлось без разрушений и пострадавших. Незадолго до этого он предупредил о снижении скорости мобильного интернета в юго-западных районах.

Кроме того, в конце июля регулярные рейсы на посадочную площадку Северо-Курильска в Сахалинской области были отменены. Причиной стали опасения по поводу возможного подтопления взлетно-посадочной полосы после нескольких волн цунами.